MOLTI CAMBI NELLA FORMAZIONE CHE INAUGURERA' IL 2013 DELLE ZEBRE, DOMANI SERA A SWANSEA
di Redazione
03/01/2013
MOLTI CAMBI NELLA FORMAZIONE CHE INAUGURERA’ IL 2013 DELLE ZEBRE, DOMANI SERA A SWANSEA CONTRO GLI OSPREYS Parma –Lo staff tecnico delle Zebre diretto da Christian Gajan ( http://www.zebrerugby.eu/gajan-swansea-giovani-ospreys/ ) ha annunciato oggi la formazione iniziale che scenderà in campo domani sera alle 20 italiane al Liberty Stadium di Swansea in Galles nel tredicesimo turno – secondo del girone di ritorno- della RaboDirect PRO12. La franchigia bianconera affronterà i campioni in carica degli Ospreys nel rematch della sfida vinta dai gallesi 34-16 lo scorso Ottobre allo stadio XXV Aprile di Parma: nessuna copertura televisiva per la sfida. Diversi infortuni hanno reso impossibile ai tecnici della franchigia federale dare continuità alle scelte delle ultime due sfide, combinando diversi necessari cambi. Tra i più significativi sicuramente il ritorno dal primo minuto del centro aquilano Quartaroli dopo l’infortunio al ginocchio occorso nella gara inaugurale della stagione 2012/2013 di fine Agosto a Newport. Rientra tra i convocati l’australiano Halangahu mentre sono costretti al forfait diversi giocatori che stavano trovando buone prestazioni come Cattina, Cristiano, Bergamasco, Sinoti, Odiete e Sarto. Non ancora al meglio invece Sole e Pratichetti . Tutta italiana la linea iniziale dei trequarti bianconeri con Buso e Chillon in cabina di regia : solo pochi minuti insieme nell’ultima gara contro il Benetton ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-sconfitte-a-treviso-nel-derby-di-ritorno/ ) dove il trevigiano Buso si è messo in luce con una buona prestazione condita anche da una bella meta. I centri saranno il capitano Garcia ed il rientrante Quartaroli - alla sua seconda convocazione- : i due avevano giocato insieme il primo tempo della sfida inaugurale ai Dragons. Sulle ali agiranno il confermato Venditti e Pace, quest’ultimo ritorna all’ala dopo diverse apparizioni da titolare a centro contro Ulster, Cardiff e al Twickenham Stoop. Estremo per la sfida ai campioni in carica della RaboDirect PRO12 sarà Benettin che torna titolare dopo i 27 minuti giocati a Treviso al rientro dal lungo infortunio. Anche il pack bianconero subisce diversi cambi rispetto a quello proposto a Treviso sabato scorso; in prima linea partiranno De Marchi e Ryan a piloni, col nazionale Giazzon confermato a tallonatore. Seconda linea confermata con Geldenhuys e Van Vuren ancora efficaci nelle rimesse al Monigo con 12 lanci conquistati, 2 rubati e solo uno perso. Chiude il pacchetto di mischia una terza linea inedita che annovera Van Schalkwyk, il rientrante Ferrarini e Belardo, alla sua seconda gara da titolare- prima in RaboDirect PRO12- con la maglia delle Zebre: settima presenza nel campionato per il flanker napoletano. In panchina tra gli altri significativi i rientri di Chiesa – smaltito il suo infortunio al ginocchio che non lo vede in campo dalla gara di Llanelli del 3 Novembre- e di Leibson, alla sua quarta convocazione sempre in trasferta dopo Newport, Edimburgo e Llanelli. La formazione delle Zebre che venerdì 4 Gennaio 2013 alle 20.00 italiane affronterà gli Ospreys al Liberty Stadium di Swansea: 15 Alberto BENETTIN* 14 Giovanbattista VENDITTI* 13 Roberto QUARTAROLI* 12 Gonzalo GARCIA (cap) 11 Samuele PACE 10 Paolo BUSO 9 Alberto CHILLON* 8 Andries VAN SCHALKWYK 7 Nicola BELARDO* 6 Filippo FERRARINI* 5 Michael VAN VUREN 4 Quintin GELDENHUYS 3 David RYAN 2 Davide GIAZZON 1 Andrea DE MARCHI A disposizione : 16 Carlo FESTUCCIA 17 Carlo FAZZARI* 18 Luciano LEIBSON 19 Emiliano CAFFINI* 20 Daniel HALANGAHU 21 Tito TEBALDI 22 Alberto CHIESA* 23 Ruggero TREVISAN* All. Christian GAJAN *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” non disponibili per infortunio: Mauro BERGAMASCO, Marco BORTOLAMI, Nicola CATTINA, Filippo CAZZOLA*, Filippo CRISTIANO, Luca MARTINELLI*, David ODIETE*, Matteo PRATICHETTI, Leonardo SARTO*, Sinoti SINOTI, Josh SOLE, Flavio TRIPODI. Arbitro: Neil Paterson(Scottish Rugby Union) ( http://www.rabodirectpro12.com/matchcentre/15552.php ) alla 46esima direzione nella RaboDirect PRO12; il fischietto nato a Belfast ha già diretto 4 volte le Zebre in questa stagione, nonché la gara d’andata tra le due formazioni Assistenti: Neil Hennessy e Neil Perkins (entrambi Wales Rugby Union) La gara non sarà prodotta ne trasmessa su alcuna televisione. Diretta testuale sul profilo twitter delle Zebre http://twitter.com/ZebreRugby ( http://twitter.com/ZebreRugby ) ( http://twitter.com/ZebreRugby ) Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
[NOTA PER LE REDAZIONI] CONFERENZA STAMPA PRESIDENTE GAVAZZI - CT BRUNEL, ROMA 10 GENNAIO 2013
Articolo Successivo
RUGBY HOUSE LA TRASMISSIONE SUL RUGBY POLESANO
Redazione