MONDIALE U20, CAPTAIN'S RUN ITALIA - TREVISO, 9 GIUGNO 2011
di Redazione
08/06/2011
[gallery] NOTA PER LE REDAZIONI – CAPTAIN’S RUN ITALIA U20 - TREVISO, 9 GIUGNO Cari colleghi, domani giovedì 8 giugno alle ore 18.00, presso lo Stadio Comunale “Monigo” di Treviso, è in programma l’allenamento di rifinitura della Nazionale Italiana U20 alla vigilia della prima partita dei Mondiali di categoria di venerdì 10 giugno (ore 20.10, diretta Rai Sport 2) contro la Nuova Zelanda. Fotografi ed operatori tv possono partecipare al Captain’s run di domani pomeriggio limitatamente al riscaldamento, mentre al termine dell’allenamento il responsabile tecnico Andrea Cavinato ed altri giocatori a richiesta saranno a disposizione dei media per brevi interviste pre-partita. Per ogni ulteriore necessità potete fare riferimento ad Andrea Cimbrico, +39.320.78.77.687
Articolo Precedente
"TUTTI A MONIGO!"
Articolo Successivo
16 PARTITE IN CHIARO
Redazione