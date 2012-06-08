MONDIALE U20, IL SUDAFRICA PIEGA GLI AZZURRINI 52-3
08/06/2012
MONDIALE U20, IL SUDAFRICA PIEGA GLI AZZURRINI 52-3 Cape Town (Sudafrica) – L’Italia U20 cede 52-3 al Sudafrica padrone di casa nella seconda giornata del Junior World Championship. Gli Azzurrini di Green, alla Western State University di Cape Town, tengono il campo per i primi quaranta minuti contro i Baby-Boks andando a riposo sul 19-3 ma, nella ripresa, pagano il ritmo altissimo imposto dai verdeoro che nella fase centrale della ripresa allungano rapidamente sino al 40-3 per poi segnare nei minuti finali le due mete che fissano il punteggio finale sul 52-3. Martedì pomeriggio, a Stellenbosch, ultima giornata della prima fase contro l’Irlanda che, dopo aver sconfitto proprio i sudafricani nel primo turno, è stata sconfitta per 20-15 dall’Inghilterra e che contro l’Italia si giocherà la qualificazione alla parte alta del tabellone di semifinale. Gli Azzurrini, per contro, dopo le due battute d’arresto registrare sinora, anche in caso di successo contro l’Irlanda non potranno evitare la parte bassa del tabellone. Questo il tabellino del match di questa sera: Cape Town, Western State University Stadium – venerdì 8 giugno Junior World Championship, I turno, II giornata Sudafrica v Italia 52-3 Marcatori: p.t. 15’ m. Small-Smith; 20’ m. Willemse tr. Pollard (12-0); 27’ m. Serfontein tr. Pollard (19-0); 29’ cp. Apperley (19-3); s.t. 11’ m. Van der Watt tr. Pollard (26-3); 19’ m. Serfontaine tr. Pollard (33-3); 22’ m. Steyn tr. Pollard (40-3); 39’ m. Kitshoff (45-3); 41’ m. Howard tr. Jentjes (52-3) Sudafrica: Schmidt; Bovane, Small-Smith, Serfontaine, Ismaiel (28’ pt. Howard); Pollard, Van der Watt (35’ st. Griesel); Steyn (cap), Liebenberg, Majola (10’ st. Du Toit); Botha, Willemse (33’ st. Booysen); Kebble (30’ st. Dell), Thomas, Kitshoff all. Theron Italia: Guarducci; Morsellino, Bisegni (cap), Boni (2’ st. Bettin), Sarto (33’ st. Padovani); Apperley, Violi (20’ st. Calabrese); Zdrilich (27’ st. Riccioli), Salvetti, Zanini; Bellucci, Ferro; Ceccarelli (33’ st. Maistri), Conti (8’ st. Scalvi), Scarsini (1’ st. Drissi-Panico) all. Green arb. Raynal (Francia)
