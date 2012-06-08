Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

MONDIALE U20, IL SUDAFRICA PIEGA GLI AZZURRINI 52-3

Redazione Avatar

di Redazione

08/06/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
MONDIALE U20, IL SUDAFRICA PIEGA GLI AZZURRINI 52-3 Cape Town (Sudafrica) – L’Italia U20 cede 52-3 al Sudafrica padrone di casa nella seconda giornata del Junior World Championship. Gli Azzurrini di Green, alla Western State University di Cape Town, tengono il campo per i primi quaranta minuti contro i Baby-Boks andando a riposo sul 19-3 ma, nella ripresa, pagano il ritmo altissimo imposto dai verdeoro che nella fase centrale della ripresa allungano rapidamente sino al 40-3 per poi segnare nei minuti finali le due mete che fissano il punteggio finale sul 52-3. Martedì pomeriggio, a Stellenbosch, ultima giornata della prima fase contro l’Irlanda che, dopo aver sconfitto proprio i sudafricani nel primo turno, è stata sconfitta per 20-15 dall’Inghilterra e che contro l’Italia si giocherà la qualificazione alla parte alta del tabellone di semifinale. Gli Azzurrini, per contro, dopo le due battute d’arresto registrare sinora, anche in caso di successo contro l’Irlanda non potranno evitare la parte bassa del tabellone. Questo il tabellino del match di questa sera: Cape Town, Western State University Stadium – venerdì 8 giugno Junior World Championship, I turno, II giornata Sudafrica v Italia 52-3 Marcatori: p.t. 15’ m. Small-Smith; 20’ m. Willemse tr. Pollard (12-0); 27’ m. Serfontein tr. Pollard (19-0); 29’ cp. Apperley (19-3); s.t. 11’ m. Van der Watt tr. Pollard (26-3); 19’ m. Serfontaine tr. Pollard (33-3); 22’ m. Steyn tr. Pollard (40-3); 39’ m. Kitshoff (45-3); 41’ m. Howard tr. Jentjes (52-3) Sudafrica: Schmidt; Bovane, Small-Smith, Serfontaine, Ismaiel (28’ pt. Howard); Pollard, Van der Watt (35’ st. Griesel); Steyn (cap), Liebenberg, Majola (10’ st. Du Toit); Botha, Willemse (33’ st. Booysen); Kebble (30’ st. Dell), Thomas, Kitshoff all. Theron Italia: Guarducci; Morsellino, Bisegni (cap), Boni (2’ st. Bettin), Sarto (33’ st. Padovani); Apperley, Violi (20’ st. Calabrese); Zdrilich (27’ st. Riccioli), Salvetti, Zanini; Bellucci, Ferro; Ceccarelli (33’ st. Maistri), Conti (8’ st. Scalvi), Scarsini (1’ st. Drissi-Panico) all. Green arb. Raynal (Francia)
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

comunicato petrarca rugby

Articolo Successivo

ITALIA EMERGENTI RIMONTA DA 17-5 E BATTE LA RUSSIA 17-33

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019