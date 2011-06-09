Home Senza categoria MONDIALE U20, ONLINE IL CENTRO STAMPA VIRTUALE DEL TORNEO

MONDIALE U20, ONLINE IL CENTRO STAMPA VIRTUALE DEL TORNEO

di Redazione 09/06/2011

[gallery] MONDIALI U20, ONLINE IL CENTRO STAMPA VIRTUALE Cari colleghi, la presente per ricordarvi che, in occasione del Junior World Championship “Italy 2011” che prende il via nella giornata di domani, l’International Rugby Board mette a disposizione della stampa un Centro Stampa virtuale attraverso il quale è possibile reperire le formazioni annunciate dalle squadre partecipanti, contributi audio e video, fotografie rights-free in alta risoluzione per ogni partita del Mondiale, le ultime notizie dalle squadre e le statistiche della manifestazione. Il centro stampa virtuale è accessibile direttamente dal sito ufficiale del torneo e non richiede registrazione. CLICCA QUI PER ACCEDERE AL CENTRO STAMPA VIRTUALE

