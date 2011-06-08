MONDIALE U20, ORARI INCONTRI STAMPA PRE-PARTITA &acirc;

MONDIALE U20, ORARI INCONTRI STAMPA PRE-PARTITA â
di Redazione
08/06/2011
[gallery] MONDIALE U20, ORARI INCONTRI STAMPA PRE-PARTITA – I GIORNATA Cari colleghi, in vista della prima giornata dell’IRB Junior World Championship “Italy 2011” che prende il via venerdì 10 giugno a Padova, Rovigo e Treviso inviamo di seguito la programmazione degli allenamenti di rifinitura delle dodici Nazionali partecipanti, tutti in programma nella giornata di domani. Tutti gli allenamenti di rifinitura sono in programma presso le sedi di gara dei rispettivi incontri. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DEL MONDIALE U20 La Nazionale Italiana Under 20 svolgerà il proprio Captain’s run alle ore 18.00 presso lo Stadio Monigo di Treviso mentre la Nuova Zelanda un’ora più tardi, alle ore 19.00. Gli Addetti Stampa del Junior World Championship saranno presenti domani durante i team-run per facilitare l’interazione tra voi e gli staff e gli atleti delle Nazionali e potete fare riferimento a loro ed ai liaison officers delle squadre per ogni necessità. Di seguito la lista dei Captain’s run in programma domani, giovedì 9 giugno, ed i contatti degli addetti stampa presenti sul terreno di gioco. Per ogni chiarimento l’Ufficio Stampa della FIR rimane ovviamente a vostra piena disposizione. Treviso, Stadio Monigo Addetto stampa: Giancarlo Geremia (+39.333.27.811.88/[email protected]) ore 16.00 – Captain’s run Inghilterra ore 17.00 – Captain’s Run Irlanda ore 18.00 – Captain’s Run Italia ore 19.00 – Captain’s Run Nuova Zelanda Padova, Stadio Plebiscito Addetto stampa: Tommaso Ragazzi (+39.347.16.29.015/[email protected]) ore 16.00 – Captain’s run Argentina ore 17.00 – Captain’s Run Galles ore 18.00 – Captain’s Run Sudafrica ore 19.00 – Captain’s Run Scozia Rovigo, Stadio Battaglini Addetto stampa: Alice Sponton (+39.328.76.93.300/[email protected]) ore 16.00 – Captain’s run Australia ore 17.00 – Captain’s Run Tonga ore 18.00 – Captain’s Run Francia ore 19.00 – Captain’s Run Fiji
(RUGBY NOTIZIE) A TREVISO DAL 9 GIUGNO AL 10 LUGLIO
MONDIALI U20, NELL'ITALIA ARRIVANO CAMPAGNARO E RUFFOLO PER MORISI E FUSER
