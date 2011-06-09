MONDIALE U20, RITIRO ACCREDITI STAMPA
09/06/2011
[gallery] JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP “ITALY 2011” – RITIRO ACCREDITI STAMPA Si informano i colleghi giornalisti e fotografi accreditati al Junior World Championship “Italy 2011” che i pass potranno essere ritirati domani venerdì 10 giugno presso i botteghini degli impianti sede di gara (Stadio Plebiscito di Padova, Stadio Monigo di Treviso, Stadio Battaglini di Rovigo) a partire dalle ore 10.00 della mattina. I colleghi fotografi, successivamente al ritiro dell’accredito, dovranno partecipare ad un briefing pre-partita in programma presso i Media Center delle rispettive sedi di gara alle ore alle ore 17.30 per Gara 1 (Inghilterra v Irlanda a Treviso/Argentina Galles a Padova/Australia v Tonga a Rovigo) ed alle ore 19.30 per Gara 2 (Italia v Nuova Zelanda a Treviso/Sudafrica v Scozia a Padova/Francia v Fiji a Rovigo).
