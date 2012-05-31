MONDIALE U20, &quot;SUDAFRICA 2012&quot; SU RAI SPORT 2

Home Senza categoria MONDIALE U20, "SUDAFRICA 2012" SU RAI SPORT 2

MONDIALE U20, "SUDAFRICA 2012" SU RAI SPORT 2

di Redazione 31/05/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

MONDIALE U20, “SUDAFRICA 2012” SU RAI SPORT 2 Roma – Rai Sport continua nel proprio impegno a fianco dell’Italia U20, di cui negli ultimi quattro anni ha trasmesso gli incontri nel 6 Nazioni di categoria, anche in occasione del Junior World Championship “Sudafrica 2012”, la rassegna iridata di categoria che si disputerà a Cape Town e Stellenbosch dal 4 al 22 giugno. Nel giorno dello sbarco degli Azzurrini a Cape Town, l’emittente di Stato che già l’anno scorso aveva garantito una massiccia copertura per il Mondiale U20 disputato in Italia, ha annunciato il proprio palinsesto per il JWC sudafricano. Questo il palinsesto di Rai Sport 2 per il Junior World Championship “Sudafrica 2012”: 4 giugno – ore 18.45 – differita Rai Sport 2 Inghilterra v Italia 9 giugno – ore 11.20 – differita Rai Sport 2 Sudafrica v Italia 12 giugno – ore 14.45 – diretta Rai Sport 2 Italia v Irlanda 18 giugno – ore 16.00 – differita Rai Sport 2 semifinale 1 18 giugno – ore 17.30 – differita Rai Sport 2 semifinale 2 18 giugno – ore 19.00 – differita Rai Sport 2 play-off Italia (se non classificata alle semifinali-titolo) 22 giugno – orario da confermare – diretta Rai Sport 2 play-off Italia (se diverso da Finale titolo) 22 giugno – ore 21.00 – differita Rai Sport 2 Finale Titolo

Condividi Facebook Twitter Whatsapp