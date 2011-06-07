Home Senza categoria MONDIALE U20, UNA FESTA IN CAMPO, NELLE PIAZZE E NEI CLUB

MONDIALE U20, UNA FESTA IN CAMPO, NELLE PIAZZE E NEI CLUB

di Redazione 07/06/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] MONDIALE U20, UNA FESTA IN CAMPO, NELLE PIAZZE E NEI CLUB Treviso – Cinque giorni di grande rugby internazionale, ma anche tre settimane di festa destinata a coinvolgere non solo gli appassionati, ma anche tutti i cittadini di Padova, Rovigo e Treviso: il Junior World Championship “Italy 2011” sarà anche e soprattutto una festa di piazza, una chance unica per consolidare il già forte legame del Veneto con il rugby. Da mercoledì 8 giugno e sino alla conclusione del Mondiale U20 che dal 10 al 26 giugno manderà in campo al Plebiscito di Padova, al Battaglini di Rovigo ed al Monigo di Treviso le future stelle del rugby internazionale le tre città ospitanti potranno vivere giorno dopo giorno l’atmosfera del torneo grazie ad un’ampia gamma di eventi collaterali sul territorio, che coinvolgeranno tutte le dodici Nazionali partecipanti. Domani, a ventiquattro ore dalla presentazione ufficiale tenutasi oggi nella suggestiva cornice di Palazzo della Ragione a Padova – dove si giocherà la Finale per il titolo di domenica 26 – le tre città sedi di gara daranno il proprio benvenuto alle Nazionali con un incontro nelle principali piazze cittadine. A Padova, in Prato Valle, l’ora dello spritz sarà ravvivata dalla presenza degli atleti e degli staff tecnici di Francia, Inghilterra, Scozia ed Australia mentre a Rovigo, alle 20.30, gli Azzurrini di Andrea Cavinato incontreranno tifosi, appassionati e curiosi in Piazza Vittorio Emanuele a Rovigo insieme agli isolani di Fiji e Tonga. Alla stessa ora, in Piazza dei Signori a Treviso, saranno invece i baby-blacks neozelandesi, l’Irlanda, il Galles, il Sudafrica e l’Argentina ad essere simbolicamente adottati dalla città. Tra sabato 11 e mercoledì 15 giugno saranno invece le Società del Veneto che hanno messo i propri impianti a disposizione delle Nazionali impegnate nel Junior World Championship ad accogliere staff e giocatori nelle proprie Club House per degli incontri tecnici di interscambio e per una serata conviviale all’insegna del rugby e dell’allegria. Il momento più tecnico del programma di legacy prenderà il via il 16 giugno con il primo di tre seminari tecnici: a Rovigo i tecnici di Italia, Inghilterra, Fiji ed Argentina saranno i relatori d’eccezione del seminario tecnico “Come sviluppare il processo di capacità decisionale dell’atleta”. Il 21 giugno a Treviso, alla vigilia delle semifinali, gli staff di Nuova Zelanda, Francia, Australia ed Irlanda parteciperanno al secondo momento formativo, incentrato su “Il rugby d’alto livello del futuro: adattamento o fasi di gioco pre-organizzate”. Giovedì 23 giugno, a Padova, l’ultimo seminario – “I criteri di selezione della squadra” – vedrà invece impegnati nel ruolo di docenti gli allenatori di Galles, Scozia, Sudafrica e Tonga. “Il Veneto è una Regione dalle profonde radici rugbistiche, e crediamo che un progetto di legacy fortemente incentrato sulla valorizzazione delle risorse tecniche del territorio rappresenti il contorno ideale ad un torneo di altissimo livello come il Junior World Championship” ha detto Philippe Bourdarias, direttore del torneo per l’International Rugby Board. “Con gli appuntamenti di piazza dell’otto giugno, a due giorni dal calcio d’inizio del torneo, verrà offertae alle città di Padova, Rovigo e Treviso la possibilità di conoscere da vicino le squadre protagoniste del torneo, ed ai giocatori ed agli staff di toccare con mano l’affetto, l’entusiasmo e la competenza del pubblico. Gli interventi degli allenatori delle dodici Nazionali presso i Club della Regione e nei seminari, poi, saranno sicuramente un momento importante ed interessante di reciproco confronto, non solo rugbistico ma anche culturale” ha aggiunto Bourdarias. Di seguito, giorno per giorno, il legacy-programme del Junior World Championship “Italy 2011”: Mercoledì 8 giugno ore 19.15, Padova Francia, Inghilterra, Scozia, Australia in Prato della Valle ore 20.30, Rovigo Italia, Fiji e Tonga incontrano le istituzioni locali e la cittadinanza in Piazza Vittorio Emanuele ore 20.30, Treviso Nuova Zelanda, Irlanda, Galles, Sudafrica ed Argentina incontrano le istituzioni locali e la cittadinanza in Piazza dei Signori Sabato 11 giugno ore 18.30, Casale sul Sile (TV) Interscambio tecnico tra gli staff della Nuova Zelanda e del Rugby Casale. Al termine dell’incontro cerimonia di chiusura della stagione sportiva 2010/2011 con l’intero settore giovanile del Rugby Casale ed una rappresentanza di atleti della Nuova Zelanda. Mercoledì 15 giugno ore 18.30, Padova Interscambio tecnico tra gli staff di Inghilterra e Petrarca Padova, Campione d’Italia Eccellenza 2010/2011. ore 18.30, Padova Interscambio tecnico tra gli staff di Australia e Cus Padova. ore 18.30, Badia Polesine (RO) Interscambio tecnico tra gli staff di Italia e Zhermack Badia. Al termine cena presso la Club House con i due staff tecnici ed i giocatori delle due squadre. ore 18.30, San Donà di Piave (VE) Interscambio tecnico tra gli staff di Galles e Orved San Donà. ore 18.30, Mirano (VE) Interscambio tecnico tra gli staff di Francia, Rugby Mirano e Mira. ore 18.30, Monselice (RO) Interscambio tecnico tra gli staff di Fiji ed Ercole Monselice. Al termine cena presso la Club House con i due staff tecnici ed i giocatori delle due squadre. ore 18.30, Valsugana (PD) Interscambio tecnico tra gli staff di Scozia e Valsugana Rugby. Al termine cena presso la Club House con i due staff tecnici ed i giocatori delle due squadre. ore 18.30, Villadose Interscambio tecnico tra gli staff di Tonga e Villadose ore 18.30, Venezia Interscambio tecnico tra lo staff tecnico dell’Irlanda ed allenatori dell’area veneziana e trevigiana ore 18.30, Treviso Interscambio tecnico tra lo staff del Sudafrica e gli allenatori dell’area trevigiana ore 18.30, Silea Interscambio tecnico tra lo staff dell’Argentina e gli allenatori del Silea Giovedì 16 giugno Rovigo, ore 19.00 Seminario tecnico “Come sviluppare il processo di capacità decisionale dell’atleta” Intervengono i responsabili tecnici di Italia, Fiji, Inghilterra ed Argentina Martedì 21 giugno Treviso, ore 19.00 Seminario tecnico “Il rugby d’alto livello del futuro: adattamento o fasi di gioco pre-organizzate” Intervengono i responsabili tecnici di Nuova Zelanda, Francia, Australia ed Irlanda Giovedì 23 giugno Padova, ore 19.00 Seminario tecnico “I criteri di selezione della squadra”. Intervengono i responsabili tecnici di Galles, Scozia, Sudafrica e Tonga

Condividi Facebook Twitter Whatsapp