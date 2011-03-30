MONDIALI 2011, AUSTRALIA v ITALIA AL NORTH HARBOUR DI AUCKLAND
di Redazione
30/03/2011
RUGBY WORLD CUP 2011 AUSTRALIA v ITALIA AL NORTH HARBOUR DI AUCKLAND Roma – Australia v Italia del prossimo 11 settembre, primo turno della Pool C della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”, si disputerà al North Harbour Stadium di Auckland. Lo ha annunciato questa mattina l’International Rugby Board, ufficializzando la riprogrammazione dei cinque incontri originariamente previsti a Christchurch resasi necessaria a seguito del devastante terremoto che ha colpito la città dell’Isola Sud il 22 febbraio scorso. CALENDARIO AGGIORNATO RWC 2011
