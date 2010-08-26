Mondiali 2011: seconda prevendita
di Redazione
26/08/2010
Si apre il prossimo 10 settembre la seconda fase della prevendita dei biglietti per la Rugby World Cup 2011 in Nuova Zelanda. Dal 10 settembre all’8 ottobre, collegandosi al sito ufficiale della manifestazione (www.rugbyworldcup.com) sarà possibile acquistare i biglietti di tutti gli incontri della fase eliminatoria e dei quarti di finale: complessivamente, in questo lasso di tempo, verranno posti in vendita circa 400.000 biglietti, che andranno ad aggiungersi ai 503.000 biglietti già venduti nella prima fase della prevendita con i pacchetti multi-tagliando legati alle singole squadre ed ai gironi. Acquistando i singoli biglietti per la prima fase ed i quarti di finale sarà possibile inoltre partecipare all’estrazione per ottenere il diritto ad acquistare i biglietti delle semifinali e della Finale della Rugby World Cup neozelandese. “Siamo estremamente felici per la grande richiesta di biglietti. Il pubblico neozelandese ha risposto con forza, così come i tifosi stranieri (circa 100.000 biglietti sono già stati venduti all’estero ndr) e questo certifica l’enorme prestigio e l’appeal della Rugby World Cup, una delle più importanti manifestazioni sportive” ha detto Bernard Lapasset, Presidente dell’International Rugby Board. La Rugby World Cup 2011 vedrà l’Italia impegnata nella Pool C: gli Azzurri di Nick Mallett esordiranno l’11 settembre a Christchurch contro l’Australia per poi sfidare la Russia e gli Stati Uniti a Nelson il 20 ed il 27 settembre e l’Irlanda il 2 ottobre a Dunedin. Tutte le informazioni su: http://tickets.rugbyworldcup.com/
Articolo Precedente
GranDucato Parma Rugby all’esame Rovigo
Articolo Successivo
Gli Aironi si aggiudicano l’Adidas Cup 2010
Redazione