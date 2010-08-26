Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Mondiali 2011: seconda prevendita

Redazione Avatar

di Redazione

26/08/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Si apre il prossimo 10 settembre la seconda fase della prevendita dei biglietti per la Rugby World Cup 2011 in Nuova Zelanda. Dal 10 settembre all’8 ottobre, collegandosi al sito ufficiale della manifestazione (www.rugbyworldcup.com) sarà possibile acquistare i biglietti di tutti gli incontri della fase eliminatoria e dei quarti di finale: complessivamente, in questo lasso di tempo, verranno posti in vendita circa 400.000 biglietti, che andranno ad aggiungersi ai 503.000 biglietti già venduti nella prima fase della prevendita con i pacchetti multi-tagliando legati alle singole squadre ed ai gironi. Acquistando i singoli biglietti per la prima fase ed i quarti di finale sarà possibile inoltre partecipare all’estrazione per ottenere il diritto ad acquistare i biglietti delle semifinali e della Finale della Rugby World Cup neozelandese. “Siamo estremamente felici per la grande richiesta di biglietti. Il pubblico neozelandese ha risposto con forza, così come i tifosi stranieri (circa 100.000 biglietti sono già stati venduti all’estero ndr) e questo certifica l’enorme prestigio e l’appeal della Rugby World Cup, una delle più importanti manifestazioni sportive” ha detto Bernard Lapasset, Presidente dell’International Rugby Board. La Rugby World Cup 2011 vedrà l’Italia impegnata nella Pool C: gli Azzurri di Nick Mallett esordiranno l’11 settembre a Christchurch contro l’Australia per poi sfidare la Russia e gli Stati Uniti a Nelson il 20 ed il 27 settembre e l’Irlanda il 2 ottobre a Dunedin. Tutte le informazioni su: http://tickets.rugbyworldcup.com/
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

GranDucato Parma Rugby all’esame Rovigo

Articolo Successivo

Gli Aironi si aggiudicano l’Adidas Cup 2010

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012