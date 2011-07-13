Home Senza categoria MONDIALI 2011, SVELATA LA NUOVA MAGLIA DELL'ITALRUGBY

MONDIALI 2011, SVELATA LA NUOVA MAGLIA DELL'ITALRUGBY

di Redazione 13/07/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] MONDIALI, 60 GIORNI AL VIA: SVELATA LA NUOVA MAGLIA DELLA NAZIONALE Niederdorf/Villabassa (Bolzano) – Quando mancano sessanta giorni al calcio d’inizio del match contro l’Australia, che a North Harbour segnerà per l’Italia l’inizio dei Mondiali “Nuova Zelanda 2011”, i trentasei azzurri al lavoro agli ordini del CT Nick Mallett in Alta Pusteria hanno avuto oggi un assaggio della Rugby World Cup indossando per la prima volta la maglia ufficiale per la campagna neozelandese. A posare con i due nuovi kit da gioco che verranno utilizzati in Nuova Zelanda sono stati il capitano Sergio Parisse, il flanker Alessandro Zanni ed il giovane mediano di mischia Edoardo Gori, che ha indossato il kit da trasferta, con la maglia bianca ed i calzoncini blu che non verranno utilizzate nella fase a gironi. I kit da gioco per la Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011” riprendono il concept della maglia sviluppata dallo sponsor tecnico Kappa per l’ultima edizione dell’RBS 6 Nazioni, con alcune migliorie apportate in vista della rassegna iridata. CLICCA QUI PER LA VIDEO-INTERVISTA AD ALESSANDRO ZANNI CLICCA QUI PER L’AUDIO-INTERVISTA AD ALESSANDRO ZANNI “Speriamo che, oltre che bella, questa maglia sia anche fortunata” ha detto Alessandro Zanni “e ci auguriamo di poterla indossare anche nei quarti di finale. Questa maglia rappresenterà il nostro Paese insieme ai giocatori che verranno scelti per partecipare alla Rugby World Cup e credo che per tutti noi sia stato bello indossarla già oggi, sperando di continuare a farlo anche in Nuova Zelanda”. Nota per le redazioni: tutto il materiale audio-visivo è da considerarsi libero da diritti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp