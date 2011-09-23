Loading...

MONDIALI, CONVOCATO FRANCO SBARAGLINI

Redazione Avatar

di Redazione

23/09/2011

[gallery] MONDIALI, CONVOCATO FRANCO SBARAGLINI Nelson (Nuova Zelanda) – Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato il tallonatore Franco Sbaraglini (Benetton Treviso, 5 caps) in sostituzione del pari ruolo Tommaso D’Apice (Aironi Rugby, 3 caps) infortunatosi nel corso della partita di martedì scorso a Trafalgar Park contro la Russia, seconda giornata della Rugby World Cup 2011. Sbaraglini raggiungerà la squadra nelle prossime ore presso il raduno di Nelson, in Nuova Zelanda, in vista della partita di martedì 27 contro gli Stati Uniti, terza giornta della Pool C.
