Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Mondiali di rugby 2011: Nuova Zelanda

Redazione Avatar

di Redazione

27/06/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

I mondiali juniores sono appena terminati e già gli occhi si puntano ai mondiali seniores ovvero alla Rugby World Cup 2011 "New Zealand 2011": dal 9 settembre al 23 ottobre. Innanzi tutto i doverosi complimenti all'Italia per la missione salvataggio: vedendo la prima partita contro la Nuova Zelanda avevamo sperato in qualche miracolo, ma alla fine avete dimostrato di essere dei prodi guerrieri. Quindi i complimenti alla Nuova Zelanda, che ancora una volta ha dimostrato che sono loro i più forti del mondo, nonostante la grande Inghilterra abbia provato in ogni modo di soffiare via il quarto titolo mondiale juniores. La coppa del mondo 2011 ci vede nel Pool C assieme a Australia, Irlanda, Russia e Stati Uniti. Sono le prime due squadre a preoccupare maggiormente gli azzurri. L'Australia rappresenta la seconda squadra più forte al mondo (dopo la Nuova Zelanda) e l'Irlanda la quarta (dopo il Sudafrica). Vediamo quindi quando saranno i match che vedranno gli azzurri in campo:

  • 11 settembre ore 15:30 (ora italiana 7:30) Australia - Italia (Auckland)
  • 20 settembre ore 19:30 (ora italiana 11:30) Italia - Russia (Nelson)
  • 27 settembre ore 19:30 (ora italiana 11:30) Italia - USA (Nelson)
  • 2 ottobre ore 20:30 (ora italiana 12:30) Irlanda - Italia (Dunedin)
Nel sito ufficiale dei mondiali la pagina dedicata all'Itlalia è questa mentre per rimanere sempre aggiornati la sezione news è qui. Non ci resta che procurarci una maglia azzurra, un bel tricolore, e preparare la voce per arrivare dall'altra parte del mondo!
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

COMUNICATO STAMPA FIR/CRAIG GOWER

Articolo Successivo

MONDIALI U20, PER IL PRESIDENTE IRB LAPASSET &quot;ITALY 2011&quot; LA MIGLIOR EDIZIONE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento tecnico per il rugby: tutti gli strumenti di cui servirsi

Abbigliamento tecnico per il rugby: tutti gli strumenti di cui servirsi

24/06/2024

Diventare allenatore di rugby: il percorso da seguire

Diventare allenatore di rugby: il percorso da seguire

23/01/2024

All Blacks: scontro tra Federazione e giocatori sui fondi d’investimento

All Blacks: scontro tra Federazione e giocatori sui fondi d’investimento

04/07/2021