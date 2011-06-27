Mondiali di rugby 2011: Nuova Zelanda

I mondiali juniores sono appena terminati e già gli occhi si puntano ai mondiali seniores ovvero alla Rugby World Cup 2011 "New Zealand 2011": dal 9 settembre al 23 ottobre. Innanzi tutto i doverosi complimenti all'Italia per la missione salvataggio: vedendo la prima partita contro la Nuova Zelanda avevamo sperato in qualche miracolo, ma alla fine avete dimostrato di essere dei prodi guerrieri. Quindi i complimenti alla Nuova Zelanda, che ancora una volta ha dimostrato che sono loro i più forti del mondo, nonostante la grande Inghilterra abbia provato in ogni modo di soffiare via il quarto titolo mondiale juniores. La coppa del mondo 2011 ci vede nel Pool C assieme a Australia, Irlanda, Russia e Stati Uniti. Sono le prime due squadre a preoccupare maggiormente gli azzurri. L'Australia rappresenta la seconda squadra più forte al mondo (dopo la Nuova Zelanda) e l'Irlanda la quarta (dopo il Sudafrica). Vediamo quindi quando saranno i match che vedranno gli azzurri in campo:

11 settembre ore 15:30 (ora italiana 7:30 ) Australia - Italia (Auckland)

) (Auckland) 20 settembre ore 19:30 (ora italiana 11:30 ) Italia - Russia (Nelson)

) (Nelson) 27 settembre ore 19:30 (ora italiana 11:30 ) Italia - USA (Nelson)

) (Nelson) 2 ottobre ore 20:30 (ora italiana 12:30 ) Irlanda - Italia (Dunedin)