Mondiali di rugby 2011: Nuova Zelanda
di Redazione
27/06/2011
I mondiali juniores sono appena terminati e già gli occhi si puntano ai mondiali seniores ovvero alla Rugby World Cup 2011 "New Zealand 2011": dal 9 settembre al 23 ottobre. Innanzi tutto i doverosi complimenti all'Italia per la missione salvataggio: vedendo la prima partita contro la Nuova Zelanda avevamo sperato in qualche miracolo, ma alla fine avete dimostrato di essere dei prodi guerrieri. Quindi i complimenti alla Nuova Zelanda, che ancora una volta ha dimostrato che sono loro i più forti del mondo, nonostante la grande Inghilterra abbia provato in ogni modo di soffiare via il quarto titolo mondiale juniores. La coppa del mondo 2011 ci vede nel Pool C assieme a Australia, Irlanda, Russia e Stati Uniti. Sono le prime due squadre a preoccupare maggiormente gli azzurri. L'Australia rappresenta la seconda squadra più forte al mondo (dopo la Nuova Zelanda) e l'Irlanda la quarta (dopo il Sudafrica). Vediamo quindi quando saranno i match che vedranno gli azzurri in campo:
- 11 settembre ore 15:30 (ora italiana 7:30) Australia - Italia (Auckland)
- 20 settembre ore 19:30 (ora italiana 11:30) Italia - Russia (Nelson)
- 27 settembre ore 19:30 (ora italiana 11:30) Italia - USA (Nelson)
- 2 ottobre ore 20:30 (ora italiana 12:30) Irlanda - Italia (Dunedin)
