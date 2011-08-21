MONDIALI, MALLETT CONFERMA LA LISTA DEI 30 CONVOCATI PER &quot;NUOVA ZELANDA 2011&quot;

Home Senza categoria MONDIALI, MALLETT CONFERMA LA LISTA DEI 30 CONVOCATI PER "NUOVA ZELANDA 2011"

di Redazione 21/08/2011

[gallery] MONDIALI, CONFERMATA LA LISTA DEI 30 CONVOCATI PER “NUOVA ZELANDA 2011” Edinburgo – Il CT della Nazionale Italiana Rugby Nick Mallett ha ufficializzato stamane, a conclusione del test-match giocato ieri ad Edinburgo contro la Scozia, la lista dei trenta giocatori convocati per prendere parte alla Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”. Il CT non ha apportato modifiche alla lista dei trenta giocatori comunicata il 22 luglio. La Nazionale Italiana Rugby si radunerà a Roma nella serata di domenica 28 agosto presso l’Hotel Colony, allenandosi il 29 e 30 agosto presso il centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti”. Mercoledì 31 agosto, dopo la presentazione ufficiale presso il Salone d’Onore del CONI, la Nazionale lascerà Roma per volare a Nelson, quartier generale azzurro in Nuova Zelanda. Nella fase a gironi della RWC l’Italia affronterà l’Australia l’11 settembre a North Harbour, la Russia il 20 settembre a Nelson, gli Stati Uniti il 27 settembre a Nelson e l’Irlanda il 2 ottobre a Dunedin. Questa la composizione della Nazionale Italiana Rugby per la settima edizione della Rugby World Cup: Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 78 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 6 caps) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 88 caps) Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 80 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (MPS Aironi, 2 caps)* Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 38 caps) Fabio ONGARO (MPS Aironi, 77 caps) Seconde linee Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 85 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 53 caps) Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 22 caps)? Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, 2 caps) Flanker/N.8 Robert Julian BARBIERI (Benetton Treviso, 15 caps) Mauro BERGAMASCO (85 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 12 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 79 caps) – capitano Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 54 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (Cammi Calvisano, 37 caps) Edoardo GORI (Benetton Treviso, 5 caps)* Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 5 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 8 caps)* Luciano ORQUERA (MPS Aironi, 24 caps) Centri/Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 8 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 82 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 68 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 22 caps) Andrea MASI (MPS Aironi, 61 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 29 caps) Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 23 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 13 caps) Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 6 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"

