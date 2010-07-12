Home Federazione Italiana Rugby Mondiali Seven femminili

Mondiali Seven femminili

di Redazione 12/07/2010

Sono dodici le atlete convocate da Andrea Di Giandomenico per la quarta edizione del Campionato Mondiale Universitario di Rugby a Sette in programma ad Oporto (Portogallo) dal 21 al 24 luglio. Quattro di loro, tra cui il capitano Paola Zangirolami, sono reduci dalla Finale di Coppa Europa FIRA disputata nel week-end scorso a Mosca, in cui la formazione azzurra ha ben figurato. “Le ragazze hanno mancato la finale per un soffio” – il commento di Maria Cristina Tonna, responsabile del settore femminile della FIR- -“La prestazione del week-end ha dimostrato che la quadra si avvicina sempre più all’alto livello. Per Oporto abbiamo optato per una formazione giovane nell’intento di visionare quanto più atlete possibile al fine di creare una rosa di giocatrici specialiste della disciplina”. Le Azzurre si ritroveranno a Roma, presso il centro sportivo Giulio Onesti, a partire da domenica 18 luglio. La prima fase del Torneo, quella di qualificazione, le metterà a confronto di Portogallo, Russia e Brasile. Le Azzurre Giovanni BADO (BENETTON TREVISO) Sara BARATTIN SRA (RUGBY CASALE) Erica BERTOGLIO (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Giulio BRUNO (RUGBY MONZA 1949) Federica CARLET (RUGBY CASALE) Maria Grazia CIOFFI (RUGBY BENEVENTO) Emma DE NICOLAO (BENETTON TREVISO) Manuela FURLAN (BENETTON TREVISO) Elisa ROCHAS (RUGBY MONZA 1949) Claudia TEDESCHI (RED&BLU RUGBY) Paola ZANGIROLAMI (SITAM RIVIERA DEL BRENTA) Cecilia ZUBLENA (SASSENAGE RUGBY, FRA)

