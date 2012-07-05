MONDIALI SEVEN UNIVERSITARI, I DODICI AZZURRI CONVOCATI
di Redazione
05/07/2012
MONDIALI SEVEN UNIVERSITARI, I DODICI AZZURRI CONVOCATI Roma – Sono dodici i giocatori convocati con la Nazionale Universitaria Seven dai tecnici Marco De Rossi e Luca Martin in vista dei Mondiali di categoria in programma a Brive, in Francia, dall’11 al 13 luglio. Gli Azzurri, inseriti nel gruppo B, affronteranno nella prima fase la Gran Bretagna, il Sudafrica, il Messico e la Malesia. Tutte le informazioni sul torneo sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, www.wuc-rugbybrive2012.com Questi i dodici Azzurri che si ritroveranno domenica 8 luglio a Parma per preparare la competizione iridata universitaria: Mirko AMENTA (San Gregorio Catania) Filippo CASALINI (Banca Monte Parma Crociati) Dylan DONATI (Romagna RFC) Oliviero FABIANI (Mantovani Lazio) Matteo FALSAPERLA (FIR) Marco LETIZIA (Amatori Parma) Alberto MARCONATO (Udine Rugby) Mauro MARIANI (Franklin&Marshall Cus Verona) Alex PANETTI (L’Aquila Rugby) Riccardo RUSSO (Petrarca Padova) Nicola SINTICH (Petrarca Padova) Filippo VEZZOSI (Estra I Cavalieri Prato)
Articolo Precedente
ASSEMBLEA ELETTIVA PER LA PRESIDENZA FIR
Articolo Successivo
pronto il progetto per il nuovo stadio
Redazione