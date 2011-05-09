Home Senza categoria MONDIALI U20, BIGLIETTI IN VENDITA A PADOVA E ROVIGO PER LE SEMIFINALI D'ECCELLENZA

MONDIALI U20, BIGLIETTI IN VENDITA A PADOVA E ROVIGO PER LE SEMIFINALI D'ECCELLENZA

di Redazione 09/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] PETRARCA E ROVIGO PROMUOVONO IL JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP BIGLIETTI IN VENDITA IN OCCASIONE DELLE SEMIFINALI D’ECCELLENZA Roma – Con il turno d’andata delle semifinali in programma nel week-end del 14-15 maggio inizia il rush finale del Campionato d’Eccellenza, con le prime quattro classificate della stagione regolare in corsa per l’ottantunesimo scudetto: un’occasione unica per la promozione del Junior World Championship “Italia 2011”, il Mondiale U20 che dal 10 al 26 giugno coinvolgerà le dodici migliori Nazionali di categoria sui campi di Padova, Rovigo e Treviso. Tanto la Femi-CZ Rovigo che il Petrarca Padova, rispettivamente prima e terza al termine della stagione regolare ed in corsa per il titolo di Campione d’Italia 2010/2011, hanno deciso di sostenere il Junior World Championship in occasione dei rispettivi incontri interni di semifinale: domenica 15 maggio a Padova, in occasione del match d’andata tra Petrarca ed Estra I Cavalieri Prato (ore 18.10), sarà possibile acquistare abbonamenti e singoli biglietti del Mondiale U20 presso il Centro Sportivo “Memo Geremia”; sabato 21 maggio sarà invece possibile acquistare i tagliandi per la rassegna iridata giovanile presso i botteghini dello Stadio “Mario Battaglini” di Rovigo, dove i padroni di casa della FemiCZ riceveranno i BancaMonteParma Crociati nella semifinale di ritorno tra la prima e la quarta classificata. CLICCA QUI PER PREZZI E MODALITA’ DI ACQUISTO DEI BIGLIETTI PER IL JWC 2011 CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO “Le semifinali del Campionato d’Eccellenza rappresentano un momento di grande importanza per tutti gli appassionati padovani e rodigini, e più in generale di tutti i tifosi veneti – ha detto il direttore del Junior World Championship Tullio Rosolen – e per noi poter promuovere e valorizzare il ticketing del Mondiale U20 in occasione delle semifinali che si giocheranno alla Guizza ed al Battaglini è un’opportunità imperdibile di raggiungere direttamente un elevato numero di potenziali spettatori. Voglio ringraziare Padova e Rovigo per essersi messi a disposizione dell’IRB e della FIR offrendoci questa possibilità e sono sicuro che tanto a Padova che a Rovigo, in occasione delle semifinali, il pubblico non si farà sfuggire la chance di potare a casa i biglietti per una manifestazione di assoluto livello internazionale quale il Junior World Champioship”.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp