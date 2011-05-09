Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

MONDIALI U20, BIGLIETTI IN VENDITA A PADOVA E ROVIGO PER LE SEMIFINALI D'ECCELLENZA

Redazione Avatar

di Redazione

09/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] PETRARCA E ROVIGO PROMUOVONO IL JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP BIGLIETTI IN VENDITA IN OCCASIONE DELLE SEMIFINALI D’ECCELLENZA Roma – Con il turno d’andata delle semifinali in programma nel week-end del 14-15 maggio inizia il rush finale del Campionato d’Eccellenza, con le prime quattro classificate della stagione regolare in corsa per l’ottantunesimo scudetto: un’occasione unica per la promozione del Junior World Championship “Italia 2011”, il Mondiale U20 che dal 10 al 26 giugno coinvolgerà le dodici migliori Nazionali di categoria sui campi di Padova, Rovigo e Treviso. Tanto la Femi-CZ Rovigo che il Petrarca Padova, rispettivamente prima e terza al termine della stagione regolare ed in corsa per il titolo di Campione d’Italia 2010/2011, hanno deciso di sostenere il Junior World Championship in occasione dei rispettivi incontri interni di semifinale: domenica 15 maggio a Padova, in occasione del match d’andata tra Petrarca ed Estra I Cavalieri Prato (ore 18.10), sarà possibile acquistare abbonamenti e singoli biglietti del Mondiale U20 presso il Centro Sportivo “Memo Geremia”; sabato 21 maggio sarà invece possibile acquistare i tagliandi per la rassegna iridata giovanile presso i botteghini dello Stadio “Mario Battaglini” di Rovigo, dove i padroni di casa della FemiCZ riceveranno i BancaMonteParma Crociati nella semifinale di ritorno tra la prima e la quarta classificata. CLICCA QUI PER PREZZI E MODALITA’ DI ACQUISTO DEI BIGLIETTI PER IL JWC 2011 CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO “Le semifinali del Campionato d’Eccellenza rappresentano un momento di grande importanza per tutti gli appassionati padovani e rodigini, e più in generale di tutti i tifosi veneti – ha detto il direttore del Junior World Championship Tullio Rosolen – e per noi poter promuovere e valorizzare il ticketing del Mondiale U20 in occasione delle semifinali che si giocheranno alla Guizza ed al Battaglini è un’opportunità imperdibile di raggiungere direttamente un elevato numero di potenziali spettatori. Voglio ringraziare Padova e Rovigo per essersi messi a disposizione dell’IRB e della FIR offrendoci questa possibilità e sono sicuro che tanto a Padova che a Rovigo, in occasione delle semifinali, il pubblico non si farà sfuggire la chance di potare a casa i biglietti per una manifestazione di assoluto livello internazionale quale il Junior World Champioship”.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

La Gran Sasso chiude la stagione con una vittoria

Articolo Successivo

Trofeo Topolino Rugby 2011 - LE FOTO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019