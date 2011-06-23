MONDIALI U20, BIGLIETTI PER LE FINALI IN VENDITA NEGLI STADI E NELLE RICEVITORIE
[gallery] MONDIALI U20, ORARI BOTTEGHINI FINALI – DOMENICA 26 GIUGNO APERTE LE RICEVITORIE LISTICKET E TICKETONE, BOTTEGHINI APERTI DA DOMANI Treviso – Dopo il grande spettacolo offerto dalle semifinali di Monigo ieri sera, con Nuova Zelanda ed Inghilterra che hanno conquistato il diritto a contendersi il titolo di Campione del Mondo U20, il Junior World Championship italiano viaggia veloce verso il gran finale di domenica 26 giugno allo Stadio Plebiscito di Padova. Alle 17.00 la Francia e l’Australia si ritroveranno ancora una volta, dopo essersi sfidate nella fase a gironi, per conquistare un posto sul gradino più basso del podio; subito dopo, saranno Baby Blacks ed i giovani inglesi, alle 19.00, a darsi battaglia per sollevare il trofeo più ambito del rugby internazionale giovanile. Con 20€ per gli adulti e soli 5€ per i minori di 14 anni sarà possibile assistere ad entrambe le partite di domenica 26 giugno a Padova: conclusa la prevendita online, i tagliandi possono essere acquistati su tutto il territorio nazionale presso le ricevitorie Listicket e TicketOne (elenco su www.listicket.it e www.ticketone.it) o presso i botteghini dei tre impianti (Monigo di Treviso, Plebiscito di Padova e Battaglini di Rovigo) che hanno ospitato il Junior World Championship italiano, oltre che presso il Comitato Interregionale Veneto FIR di Silea (Treviso). Di seguito i prezzi dei biglietti per l’intera giornata delle finali di domenica 26 giugno ed il programma completo della giornata conclusiva di “Italy 2011”: Prezzi dei biglietti Biglietti singoli – Finale e Finale 3° posto Tribuna Est e Tribuna Ovest 20€ Ridotto U14 - Tribuna Est e Tribuna Ovest 5€ Nota: per le finali dal 5° all’11° posto i biglietti singoli sono in vendita a 10€, i ridotti a 5€ Programma Finali – domenica 26 giugno 11° posto (play-out salvezza) – Rovigo, ore 12.00 Italia v Tonga Play-off 9° posto - Rovigo, ore 14.10 Scozia v Argentina Play-off 7° posto – Treviso, ore 12.00 Galles v Irlanda Play-off 5° posto – Treviso, ore 14.10 Sudafrica v Fiji Finale 3° posto – Padova, ore 17.00 Francia v Australia Finale Campionato del Mondo U20 – Padova, ore 19.10 Nuova Zelanda v Inghilterra Orari botteghini Treviso, Stadio Monigo domenica 10-12, dalle 15 in poi Padova, Stadio Plebiscito giovedì, venerdì e sabato 10-12, 15-20 domenica 10-12, dalle 15 in poi Rovigo, Stadio Battaglini venerdì e sabato 17-19 domenica 10-12, dalle 15 in poi Silea, Comitato Interregionale Veneto (Via Treviso 17°) venerdì e sabato 9-19 (continuato)
