MONDIALI U20 - CONFERENZA CAPITANI NUOVA ZELANDA/INGHILTERRA - PADOVA 24 GIUGNO

di Redazione 23/06/2011

[gallery] NOTA PER LE REDAZIONI – INCONTRO STAMPA MONDIALI U20 – PADOVA 24 GIUGNO CONFERENZA STAMPA CAPITANI E CT NUOVA ZELANDA ED INGHILTERRA Cari colleghi, in vista della finale dei Mondiali U20 “Italia 2011” di domenica 26 giugno allo Stadio Plebiscito di Padova, siete invitati a partecipare all’incontro stampa in programma alle ore 16.00 di domani, venerdì 24 giugno, presso lo Stadio Plebiscito. All’incontro, nel corso del quale è prevista una sessione fotografica con gli atleti ed il trofeo, parteciperanno i capitani ed i tecnici di Nuova Zelanda (capitano Luke Whitelock, tecnico Mark Anscombe) ed Inghilterra (capitano Alex Gray, tecnico Rob Hunter), qualificatesi ieri sera alla finale per il titolo mondiale superando rispettivamente l’Australia e la Francia. Per ulteriori informazioni: Martin Johnston – IRB tournament media manager - +39.347.59.10.228 Tommaso Ragazzi – Ufficio Stampa “Italy 2011” - +39.342.09.84.009 Giancarloi Geremia – Ufficio Stampa “Italy 2011” - +39.333.27.811.88

