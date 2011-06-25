MONDIALI U20, DOMANI PADOVA AL CENTRO DEL MONDO OVALE CON LA FINALE NUOVA ZELANDA v INGHILTERRA
di Redazione
25/06/2011
[gallery] MONDIALI U20, DOMANI PADOVA AL CENTRO DEL MONDO OVALE ALLE 19 NUOVA ZELANDA v INGHILTERRA PER IL TITOLO IRIDATO Padova - Lo Stadio Plebiscito di Padova, uno degli impianti storici del rugby italiano, sarà domani al centro del pianeta ovale quando alle 19.00 ospiterá la Finale del Junior World Championship, il Mondiale U20 disputatosi in Veneto a partire dal 10 giugno. Dopo sedici giorni di incontri di altissimo livello, che hanno visto impegnate le dodici migliori Nazionali di categoria e le future stelle del rugby internazionale, saranno i Baby Blacks neozelandesi campioni in carica e l'Inghilterra a sfidarsi davanti al pubblico padovano per sollevare il trofeo più ambito del rugby giovanile. CLICCA QUI PER IL CENTRO STAMPA VIRTUALE DI “ITALIA 2011”: INTERVISTE E FOTO La Nuova Zelanda ha dominato la scena nelle ultime tre stagioni, ha vinto tutti i diciannove incontri disputati nel torneo dal 2008 ad oggi e domani insegue il suo quarto titolo mondiale consecutivo; l'Inghilterra, finalista nel 2008 e nel 2009, prova a sfatare il tabù che l'ha vista sempre sconfitta nei match decisivi contro i Baby-Blacks. La Finale verrá trasmessa in diretta da Rai Sport 1, dal portale www.raisport.rai.it e sul sito ufficiale della manifestazione, www.irb.com/jwc Oggi, per le due squadre, ultimi allenamenti di rifinitura sui campi che hanno ospitato le Nazionali in queste due settimane di rugby mondiale a Padova, Rovigo e Treviso. Chiusa la prevendita online, i botteghini dello Stadio Plebiscito saranno aperti domani dalle ore 10 alle ore 12 e continuativamente dalle ore 15 per mettere in vendita gli ultimi biglietti disponibili (intero 20€, ridotto U14 5€). Alle 17,00, sempre a Padova, si affronteranno Francia ed Australia per la medaglia di bronzo, mentre a Treviso sono in programma i play-off per i posti dal 5° all’8° mentre a Rovigo alle ore 12.00 l’Italia affronterà al Battaglini Tonga per garantirsi la permanenza tra le dodici migliori squadre del panorama internazionale giovanile. Questo il programma completo della giornata finale del Junior World Championship “Italy 2011”: 11° posto (play-out salvezza) – Rovigo, ore 12.00 Italia v Tonga Play-off 9° posto - Rovigo, ore 14.10 Scozia v Argentina Play-off 7° posto – Treviso, ore 12.00 Galles v Irlanda Play-off 5° posto – Treviso, ore 14.10 Sudafrica v Fiji Finale 3° posto – Padova, ore 17.00 Francia v Australia Finale Campionato del Mondo U20 – Padova, ore 19.10 Nuova Zelanda v Inghilterra Nota: per le finali dal 5° all’11° posto i biglietti singoli sono in vendita a 10€, i ridotti a 5€
IL XV AZZURRO
RESTO A ROVIGO
