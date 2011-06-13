MONDIALI U20, EDUCAZIONE ALL'ANTIDOPING PER MANTENERE PULITO IL RUGBY
di Redazione
13/06/2011
[gallery] MONDIALI U20, EDUCAZIONE ALL’ANTIDOPING PER MANTENERE IL RUGBY PULITO Treviso – Comprendere i pericoli del doping sarà il tema portante di un ampio programma educativo che caratterizzerà l’intera durata del Mondiale U20 italiano del 10-26 giugno. Un’approndito testing degli atleti sia “in competition” che “out of competition” sarà supportato da un programma educativo diviso in due fasi che offrirà a migliori atleti al mondo della categoria U20 una comprensione approfondita della politica di tolleranza zero promossa dall’IRB nei confronti del doping. Tim Ricketts, Anti-Doping Manager dell’IRB, ha dichiarato: “Il Junior World Championship riveste un ruolo chiave nella preparazione delle aspiranti star al grande palcoscenico internazionale, e l’educazione all’anti doping riveste un ruolo centrale nel processo di crescita dei giocatori”. “Gli atleti devono capire sin dalla giovane età i pericoli e le conseguenze del doping, i rischi derivanti dall’utilizzo e cime mantenere un approccio salutare e pulito allo sport ed alla nutrizione”. Prima dell’inizio del Mondiale, tutte le dodici squadre hanno dovuto completare l’IRB Real Winnerd Education Programme, un test pratico ed interattivo a cui sono seguite per tutte le squadre delle lezioni individuali con i membri dello staff Anti-Doping dell’IRB. “Questo programma opera con successo in tutti i tornei IRB dal 2002 ad oggi. La cosa bella è che ottiene riscontri positivi dagli atleti perché è interattivo, educativo e divertente al tempo stesso. Le sessioni di squadra offrono l’opportunità di discutere le principali aree di interesse per l’argomento anti-doping, ed offrono agli atleti l’occasione di porre domande e chiarire quegli aspetti di cui possono non essere sicuri al 100%. Abbiamo anche molti Ambasciatori del programma che ci aiutano a veicolare con efficacia il messaggio” ha detto Ricketts. L’IRB opera una politica di “tolleranza zero” nei confronti del doping sportivo e nel 2010 ha svolto un programma record sia a livello educativo che di testing con 559 controlli durante i match di qualificazione alla Rugby World Cup, 407 durante i tornei Sevens, 148 nei tornei giovanili, 99 durante i Mondiali femminili ed altri 75 nelle varie competizioni a quindici giocatori incluse l’IRB Pacific Nations Cup e l’IRB Nations Cup. Nonostante il rigoroso programma di controlli, ci sono state appena cinque violazioni delle regole antidoping IRB nel 2010. Si tratta del 0.39% del totale degli atleti testati. Tre violazioni riguardavano sostanze anabolizzanti, due riguardavano cannabis o derivati. L’IRB Junior World Championship Rugby Clean Day – giornata dedicata alla promozione del programma antidoping – si terrà nella giornata del 18 giugno a Padova, Rovigo e Treviso, le tre sedi di gara di “Italy 2011”. Per ulteriori informazioni sul programma anti doping dell’IRB è possibile consultare il sito www.keeprugbyclean.com
Articolo Precedente
MONDIALI U20, LA FORMAZIONE DELL'ARGENTINA PER LA GARA CON L'ITALIA
Articolo Successivo
MONDIALI U20, IL XV DELL'ITALIA PER LA SFIDA DI ROVIGO CON L'ARGENTINA
Redazione