Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

MONDIALI U20, FOTO CAPITANI NUOVA ZELANDA E INGHILTERRA

Redazione Avatar

di Redazione

24/06/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] MONDIALI U20, I CAPITANI DI NUOVA ZELANDA ED INGHILTERRA POSANO CON IL TROFEO ALLO STADIO PLEBISCITO IN VISTA DELLA FINALE DI DOMENICA 26.06 Alex Gray e Luke Whitelock, capitani dell'Inghilterra U20 e della Nuova Zelanda U20 che domenica 26 giugno alle ore 19.10 si affronteranno nella Finale del Junior World Championship "Italy 2011", valida per l'assegnazione del titolo mondiale di categoria, hanno posato oggi allo Stadio Plebiscito di Padova, sede dell'incontro, contendendosi idealmente il trofeo. Di seguito due immagini di libero utilizzo in vista della Finale di domenica.  Â  Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

RESTO A ROVIGO

Articolo Successivo

MONDIALI U20, NICOLA SAVINO ANIMA IL TERZO TEMPO PERONI DOMENICA ALLA FINALE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019