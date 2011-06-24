MONDIALI U20, FOTO CAPITANI NUOVA ZELANDA E INGHILTERRA
di Redazione
24/06/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] MONDIALI U20, I CAPITANI DI NUOVA ZELANDA ED INGHILTERRA POSANO CON IL TROFEO ALLO STADIO PLEBISCITO IN VISTA DELLA FINALE DI DOMENICA 26.06 Alex Gray e Luke Whitelock, capitani dell'Inghilterra U20 e della Nuova Zelanda U20 che domenica 26 giugno alle ore 19.10 si affronteranno nella Finale del Junior World Championship "Italy 2011", valida per l'assegnazione del titolo mondiale di categoria, hanno posato oggi allo Stadio Plebiscito di Padova, sede dell'incontro, contendendosi idealmente il trofeo. Di seguito due immagini di libero utilizzo in vista della Finale di domenica. Â Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
