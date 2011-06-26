MONDIALI U20, FOTO NUOVA ZELANDA CAMPIONE DEL MONDO A PADOVA
di Redazione
26/06/2011
www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Nella foto (FIR/Getty Images) il Capitano della Nuova Zelanda U20 Luke Whitelock ed i Baby Blacks con il trofeo del Junior World Championship vinto questa sera al Plebiscito di Padova superando in Finale l'Inghilterra per 33-22. Per la Nuova Zelanda si tratta della quarta vittoria consecutiva nel Mondiale di categoria dopo quelle del 2008 in Galles, del 2009 in Giappone e del 2010 in Argentina.
Redazione