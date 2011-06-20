MONDIALI U20, GLI ORARI DEI BOTTEGHINI PER SEMIFINALI E FINALI
di Redazione
20/06/2011
[gallery] MONDIALI U20, GLI ORARI DEI BOTTEGHINI PER SEMIFINALI E FINALI I BIGLIETTI IN PREVENDITA ONLINE SU TICKETONE.IT O TRAMITE CALL CENTER Treviso – Il Mondiale U20 entra nella sua ultima settimana, con i turni di semifinale in programma mercoledì sera e le finali tutte concentrate nella giornata di domenica 26 giugno, con la Finale per il titolo di Campione del Mondo in programma al Plebiscito di Padova alle 19.10. Oggi il comitato organizzatore ha definito gli orari di apertura dei botteghini del Plebiscito di Padova, del Battaglini di Rovigo e del Monigo di Treviso per la settimana del 20-26 giugno, mentre rimane possibile acquistare i biglietti anche presso le ricevitorie Listicket e TicketOne presenti su tutto il territorio nazionale (www.listicket.it e www.ticketone.it per informazioni), online sul sito TicketOne o contattando i call center LIS (tel. 892.982) o TicketOne (892.101). Mercoledì sarà lo stadio trevigiano al centro dell’attenzione internazionale con le due semifinali per il titolo: alle 18.10 sfida tutta europea tra l’Inghilterra vincitrice del 6 Nazioni e la sorprendente Francia, mentre alle 20.10 è i Baby Blacks cercano la qualificazione alla loro quarta finale consecutiva affrontando l’Australia, reduce dalla sconfitta contro i francesi e qualificatasi come migliore seconda. Di seguito gli orari dei botteghini dei tre impianti che ospitano le gare del Mondiale U20 e del Comitato Interregionale Veneto dove è possibile acquistare i biglietti per le semifinali e le finali: Treviso, Stadio Monigo Mercoledì e domenica 10-12, dalle 15 in poi Padova, Stadio Plebiscito Lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato 10-12, 15-20 Mercoledì e domenica 10-12, dalle 15 in poi Rovigo, Stadio Battaglini Lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato 17-19 Mercoledì e domenica 10-12, dalle 15 in poi Silea, Comitato Interregionale Veneto (Via Treviso 17°) Lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato 9-19 (continuato) Programma semifinali Semifinali 1°-4° posto (Treviso, 22 giugno) ore 18.10 - Inghilterra v Francia ore 20.10 - Nuova Zelanda v Australia Play-off 5°-8° posto (Padova, 22 giugno) ore 18.10 – Galles v Fiji ore 20.10 – Sudafrica v Irlanda Play-out 9°-12° (Rovigo, 22 giugno) ore 18.10 – Scozia v Tonga ore 20.10 – Argentina v Italia Biglietti singoli - semifinali Tribuna Est/Ovest 15€ Ridotto U14 - Tribuna Est e Tribuna Ovest 5€ Biglietti singoli – Finale e Finale 3° posto Tribuna Est e Tribuna Ovest 20€ Ridotto U14 - Tribuna Est e Tribuna Ovest 5€ Nota: per le finali dal 5° all’11° posto i biglietti singoli sono in vendita a 10€, i ridotti a 5€
Articolo Precedente
MALLETT ANNUNCIA I TRENTASEI CONVOCATI PER LA PREPARAZIONE AI MONDIALI 2011
Articolo Successivo
PROSSIMA TAPPA A MOSCA
Redazione