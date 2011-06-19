MONDIALI U20, IL PALINSESTO DELLE SEMIFINALI DI MERCOLEDI' 22.06
di Redazione
[gallery] MONDIALI U20, IL PALINSESTO DELLE SEMIFINALI DI MERCOLEDI’ SU RAI SPORT 2 DIRETTE INGHILTERRA v FRANCIA ED ARGENTINA v ITALIA LIVE STREAMING SU WWW.IRB.COM/JWC PER NUOVA ZELANDA v AUSTRALIA Roma – Il Mondiale U20 entra nella sua ultima settimana e, nella serata di mercoledì, è in programma il turno di semifinale. Oggi Rai Sport, partner televisivo ufficiale del torneo, ha ufficializzato la programmazione per le partite di mercoledì: si comincia alle 17.50 con la diretta, dal Monigo di Treviso, della sfida europea tra l’Inghilterra vincitrice dell’ultimo 6 Nazioni e la Francia, ieri protagonista di un avvincente incontro con l’Australia. La vincente si qualifica alla finale per il titolo di domenica 26 giugno al Plebiscito di Padova. Alle 20.00, sempre in diretta Rai Sport 2, l’Italia di Andrea Cavinato cerca riscatto al “Battaglini” di Rovigo nella semifinale dei play-out contor l’Argentina: dopo il 27-3 subito contro i sudamericani nella fase a gironi, Leso e compagni sfidano nuovamente i Pumitas nel match che può valere la salvezza anticipata. Differita alle ore 23.00 su Rai Sport 2 per l’altra semifinale-titolo, con i Baby Blacks neozelandesi, dominatori della fase a gironi con trenta mete fatte e tre sole subite che affrontano l’Australia nel più classico dei derby dell’Emisfero Sud. Chi vince strappa il biglietto per la finale del Plebiscito. Sul sito ufficiale della manifestazione, www.irb.com/jwc sarà invece possibile seguire in diretta streaming le due semifinali per il titolo. Di seguito il riepilogo del palinsesto di Rai Sport e di quello di irb.com: Palinsesto Rai Sport 2 – mercoledì 22 giugno ore 17.50 – diretta – semifinale 1°-4° posto Inghilterra v Francia ore 20.00 – diretta – semifinale 9°-12° posto Argentina v Italia ore 23.00 – differita – semifinale 1°-4° posto Nuova Zelanda v Australia Palinsesto www.irb.com/jwc - mercoledì 22 giugno ore 17.50 – diretta – semifinale 1°-4° posto Inghilterra v Francia ore 20.00 – diretta – semifinale 1°-4° posto Nuova Zelanda v Australia
Redazione