MONDIALI U20, IL PALINSESTO DI RAI SPORT PER LA TERZA GIORNATA DI &quot;ITALY 2011&quot;

di Redazione 16/06/2011

[gallery] MONDIALI U20, IL PALINSESTO DI RAI SPORT PER LA TERZA GIORNATA Roma – Tre incontri, due dei quali decisivi per la leadership dei rispettivi gironi e per la qualificazione alle semifinali, costituiscono la programmazione televisiva di Rai Sport per la terza giornata del Junior World Championship, il Mondiale U20 in corso di svolgimento in Veneto. Sabato sera alle ore 18.00, in diretta dal Monigo di Treviso su Rai Sport 2, riflettori puntati ancora una volta sugli Azzurrini di Andrea Cavinato che dopo la coraggiosa prestazione contro i Baby Blacks dell’esordio e la brutta sconfitta di Rovigo contro l’Argentina tornano davanti al pubblico trevigiano per sfidare il Galles, travolto dai neozelandesi per 920 martedì sera. L’Italia cerca la prima vittoria nel Mondiale, i giovani dragoni gallesi provano un disperato tentativo di reinserirsi nella lotta per le prime quattro posizioni ma sembrano ormai destinati a lottare per una posizione tra la quinta e l’ottava. Domenica mattina alle 11.30, in differita su Rai Sport 1 dal Plebiscito di Padova, va invece in onda il big-match della Pool C tra Inghilterra e Sudafrica, appaiate a pari punti in vetta alla classifica: chi vince è certo della qualificazione alle semifinali per il titolo, chi perde può comunque continuare ad ambire alla qualificazione come migliore seconda che permetterebbe di continuare a lottare per la coppa del mondo. Di fatto, un quarto di finale anticipato da non perdere. Significato analogo per l’altro grande incontro del terzo ed ultimo turno della fase a gironi, quello di sabato sera alle 20.10 a Treviso tra Australia e Francia, in differita Rai Sport 1 alle 12.30 di domenica: i Wallabies guidano il girone con un punto di vantaggio, la Francia – non brillante nelle uscite con Tonga e Fiji – deve necessariamente vincere per scavalcare gli australiani in vetta alla Pool B ed entrare tra le prime quattro. Sul sito ufficiale della manifestazione è inoltre possibile assistere in live-streaming Questo in sintesi il palinsesto di Rai Sport per la terza giornata del Mondiale U20: 18 giugno, ore 18.00 – diretta Rai Sport 2 Italia v Galles 19 giugno, ore 11.30 – differita Rai Sport 1 Inghilterra v Sudafrica 19 giugno, ore 12.30 – differita Rai Sport 2 Australia v Francia

