MONDIALI U20, IL PALINSESTO RAI SPORT PER LA SECONDA GIORNATA
di Redazione
13/06/2011
[gallery] MONDIALI U20, LA COPERTURA DI RAI SPORT PER LA SECONDA GIORNATA Treviso – Quattro incontri, tutti di altissimo livello ed in grado di regalare emozioni, costituiscono l’offerta di Rai Sport – partner televisivo ufficiale dei Mondiali U20 – per la seconda giornata dell’IRB Junior World Championship “Italy 2011”. Domani alle ore 18.00 le telecamere dell’emittente di Stato saranno puntate in diretta sul “Battaglini” di Rovigo per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale giovanile italiana per il match di vertice della Pool A tra i Baby Blacks neozelandesi – che con la vittoria all’esordio contro l’Italia hanno subito strappato la candidatura a favoriti per la vittoria finale – ed il Galles; alle 20.00, sempre dall’impianto polesano, andrà in onda la diretta dell’altro incontro della Pool A, quello tra gli Azzurrini di Andrea Cavinato ed i Pumitas argentini. Un derby latino da non perdere, tra due squadre a caccia della prima vittoria nella rassegna iridata dopo gli stop subiti all’esordio. Differita Rai Sport 2 mercoledì sera alle 18.00 dal Monigo di Treviso per un altro derby, quello britannico tra l’Inghilterra e la Scozia che tornano a sfidarsi nei Mondiali dopo lo scontro diretto invernale nel 6 Nazioni di categoria, dominato dal XV della Rosa (56-8) al Newbury RFC. Alle 20.00, sempre in differita mercoledì dal Monigo, da non perdere la sfida tra l’Irlanda – battuta ma autrice di una grande performance contro l’Inghilterra – ed i Baby-Boks sudafricani che hanno strapazzato la Scozia 33-0 nel turno inaugurale. Tutti gli incontri sono disponibili in streaming su www.raisport.rai.it e sul sito dell’IRB www.irb.com/jwc Questa, in sintesi, la programmazione della seconda giornata dei Mondiali U20: 14 giugno, ore 18.00 – diretta Rai Sport 2 Nuova Zelanda v Galles 14 giugno, ore 20.00 – diretta Rai Sport 2 Italia v Argentina 15 giugno, ore 18.00 – differita Rai Sport 2 Inghilterra v Scozia 15 giugno, ore 20.00 – differita Rai Sport 2 Sudafrica v Irlanda
