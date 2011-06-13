Home Senza categoria MONDIALI U20, IL XV DELL'ITALIA PER LA SFIDA DI ROVIGO CON L'ARGENTINA

di Redazione 13/06/2011

[gallery] MONDIALI U20, DOMANI A ROVIGO ITALIA v ARGENTINA: SCELTO IL XV AZZURRO COACH CAVINATO: “UN’ITALIA D’ATTACCO PER AFFRONTARE I PUMITAS” AL BATTAGLINI CALCIO D’INIZIO ALLE 20.10, ALLE 18.10 N. ZELANDA v GALLES Rovigo – Dimenticare i Baby-Blacks, nel bene e nel male. Sembra questo l’obiettivo della Nazionale Italiana Under 20 allenata da Andrea Cavinato che domani sera alle ore 20.10 (diretta tv Rai Sport 2) scenderà in campo al “Battaglini” di Rovigo nella seconda giornata dei Mondiali di categoria, per la prima volta disputati dagli Azzurrini davanti al pubblico di casa. Avversario di giornata, dopo la sconfitta per 64-7 contro i neozelandesi sofferta venerdì sera a Treviso, sarà un’Argentina reduce da un pesante e forse inaspettato passivo di 34-8 contro il Galles nel primo turno che ha visto i Pumitas di scena a Padova. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DEI MONDIALI U20 CLICCA QUI PER INFORMAZIONI SU BIGLIETTI DEI MONDIALI U20 CLICCA QUI PER IL CENTRO STAMPA VIRTUALE DEI MONDIALI U20 Oggi il tecnico Andrea Cavinato ha ufficializzato la formazione italiana per la partita di domani sera al Battaglini, che sarà preceduta dal match già decisivo per le sorti del girone A tra la Nuova Zelanda ed il Galles (ore 18.10, diretta Rai Sport 2). “Dovremo essere più performanti in difesa e sui punti d’incontro, ma soprattutto non aspettare i nostri avversari, essere noi a fare la partita, ad attaccare. Dovremo osare più di quanto non abbiamo fatto contro la Nuova Zelanda – ha detto il tecnico Andrea Cavinato – ma conservare l’umiltà con cui abbiamo affrontato i Baby Blacks a Treviso perché la partita contro l’Argentina sarà dura, e la concentrazione, l’aspetto psicologico, saranno fondamentali”. “Non dovremo pensare al vantaggio derivante dal giocare in casa, ma ricordarci che l’Argentina si è piazzata sesta ai Mondiali U20 della passata stagione e perché il risultato dipenderà esclusivamente da quello che noi faremo vedere sul campo” prosegue il tecnico trevigiano. “L’Argentina vista contro il Galles, al di là della sconfitta subita, è una squadra solida in mischia e nelle fonti di gioco, con una grande capacità di mantenimento del possesso: i Pumitas giocano molto in zona uno con gli avanti per lanciare poi i trequarti in zona tre e, se non avanza, gioca al piede. Noi abbiamo deciso di puntare su una squadra in grado di reggere l’impatto davanti, con un’intera prima linea di riserva ed un mediano di mischia di riserva solido, una terza linea aggiunta come Vittorio Callori di Vignale. C’è ancora un po’ di affaticamento dopo la gara con la Nuova Zelanda – chiude Cavinato – ma siamo pronti ed abbiamo voglia di fare bene davanti al pubblico di Rovigo”. Questa la formazione dell’Italia U20 per la partita di domani: 15 Augusto COSULICH (Benetton Treviso)* 14 Marco Antonio GENNARI (BancaMonteParma Crociati)* 13 Giovanni ALBERGHINI (HBS GranDucato Parma)* 12 Tommaso CASTELLO (Banco di San Giorgio Cus Genova) 11 Michele VISENTIN (Benetton Treviso)* 10 Saverio BRUNI (Mantovani Lazio) 9 Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) 8 Ruben RICCIOLI (Mantovani Lazio)* 7 Edoardo GHIRALDINI (Petrarca Padova)* 6 Giacomo BRANCOLI (Livorno Rugby)* 5 Filippo GEROSA (BancaMonteParma Crociati)* 4 Luca MAMMANA (Amatori Catania)* 3 Piermaria LESO (Petrarca Padova)* - capitano 2 Andrea LUPETTI (Estra I Cavalieri Prato)* 1 Nicola QUAGLIO (Femi-CZ Rovigo)* a disposizione 16 Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* 17 Alessandro FURIA (Petrarca Padova)* 18 Riccardo CAGNA (MPS Viadana) 19 Edoardo RUFFOLO (BancaMonteParma Crociati) 20 Andrea BALSEMIN (HBS GranDucato Parma)* 21 Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Estra I Cavalieri Prato)* 22 Michele CAMPAGNARO (Rugby Mirano)** *è/è stato membro dell’Accademia FIR U20 “Ivan Francescato” *è membro dell’Accademia FIR U18 di Mogliano Veneto

