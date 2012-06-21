MONDIALI U20, IL XV DELL'ITALIA PER LA SFIDA-SALVEZZA CON FIJI
di Redazione
21/06/2012
MONDIALI U20, IL XV DELL’ITALIA PER LA SFIDA-SALVEZZA CON FIJI AZZURRINI DOMANI IN DIRETTA RAI SPORT 2 NEL MATCH CHE VALE LA STAGIONE Cape Town (Sudafrica) – Craig Green, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha annunciato oggi la formazione che venerdì 22 giugno alle ore 14.15 affronterà all’University of Western Cape di Cape Town i pari età delle Fiji nel play-out salvezza che conclude l’edizione 2012 del Junior World Championship, il mondiale di categoria organizzato dall’International Rugby Board. L’incontro verrà trasmesso in diretta da Rai Sport 2. Questa la formazione dell’Italia U20 per la sfida conclusiva del Junior World Championship: 15 Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)* 14 Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* 13 Giulio BISEGNI (Mantovani Lazio) 12 Andrea BETTIN (Rubano Rugby)* 11 David ODIETE (Rugby Reggio)* 10 John APPERLEY (Rugby Reggio) 9 Marcello VIOLI (Rugby Noceot) 8 Vittorio MARAZZI (Sertori Sondrio)* 7 Federico CONFORTI (Petrarca Padova)* 6 Jacopo SALVETTI (Sertori Sondrio)* 5 Alessio ZDRILICH (Ospitaletto Rugby)* 4 Matteo FERRO (Femi-CZ Vea Rovigo) 3 Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais) 2 Luca CONTI (Udine Rugby)* 1 Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* - capitano a disposizione 16 Giovanni SCALVI (Rugby Reggio) 17 Sami DRISSI-PANICO (UR Capitolina)* 18 Leonardo BORTOLETTI (Rubano Rugby) 19 Alfio MAMMANA (L’Aquila Rugby)* 20 Ruben RICCIOLI (Mantovani Lazio) 21 Guido CALABRESE (San Gregorio Catania)* 22 Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)* 23 Alessandro TARTAGLIA (Mantovani Lazio)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
Articolo Precedente
IN DIRETTA LA FINALE TITOLO MONDIALE U20
Articolo Successivo
"VIVACITA' IN ATTACCO, SOLIDITA' IN DIFESA"
Redazione