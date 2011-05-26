MONDIALI U20 &quot;ITALIA 2011&quot;, COPERTURA TV RECORD IN 142 PAESI

MONDIALI U20 "ITALIA 2011", COPERTURA TV RECORD IN 142 PAESI
26/05/2011
[gallery] MONDIALI U20 “ITALIA 2011”, COPERTURA TELEVISIVA DA RECORD SEDICI INCONTRI IN 142 PAESI: IL MONDIALE SBARCA IN 174 MILIONI DI CASE Il Junior World Championship 2011, al via il prossimo 10 giugno in Veneto, potrà contare su una copertura senza precedenti a livello televisivo, facendo registrare un record senza precedenti per un torneo di rugby giovanile. Il Mondiale U20 “Italia 2011”, che si giocherà tra il 10 ed il 26 giugno negli stadi di Padova, Rovigo e Treviso verrà trasmesso in diretta da diciannove emittenti e raggiungerà 142 Paesi del mondo, raggiungendo potenzialmente 174 milioni di case. Complessivamente la copertura televisiva in diretta per le tre settimane di gara sarà di 280 ore, in diciotto lingue diverse. Rai Sport, partner televisivo ufficiale del Junior World Championship italiano, garantirà la copertura televisiva in diretta ben sedici incontri, incluso il match inagurale dell’Italia U20 contro la Nuova Zelanca campione in carica del 10 giugno a Treviso. La rassegna iridata giovanile verrà trasmessa in Nord America, Europa, Asia, Medio Oriente raggiungendo anche l’Africa, il Brasile ed il Giappone in diretta. CLICCA QUI PER L’ELENCO COMPLETO DEI BROADCASTERS “Il Junior World Championship ha continuato a crescere in modo significativo in tutto il modo nel recente passato – ha dichiarato il Direttore del Torneo IRB Philippe Bourdarias – ed oggi è un prodotto in grado di entusiasmare in tutto il mondo sia gli appassionati di lungo corso che i nuovi appassionati. Le future stelle del rugby internazionale scenderanno sui campi d’Italia in un contesto affascinante, in una competizione fondamentale per il loro sviluppo verso il più alto livello del rugby. Il Mondiale U20 è un torneo estremamente entusiasmante, in grado di attrarre l’interesse dei fans e delle televisioni di tutto il mondo, e coloro che assisteranno alle partite da casa o davanti alla televisione potranno toccare con mano incontri di elevata qualità, grandi giocatori ed una entusiasmante festa del rugby”. Pro-Active Television, broadcast manager del torneo, ha eguagliato il record di televisioni coinvolte nella messa in onda del Junior World Championship, bissando il successo del 2010 in Argentina. I sedici incontri prodotti saranno inoltre disponibili in diretta streaming sul sito ufficiale del torneo, www.irb.com/jwc, garantendo così un ulteriore incremento dell’audience della manifestazione, trasmessa gratuitamente online. La compagnia di produzione televisiva 78Seventy Broadcast è stata incaricata dall’IRB per garantire la copertura degli highlights e la messa in onda di servizi televisivi dedicati al torneo che saranno a disposizione del pubblico anche su www.irb.com/jwc CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DEL MONDIALE U20 CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLO STREAMING WEB DEL MONDIALE U20 CLICCA QUI PER VISITARE IL CENTRO-STAMPA VIRTUALE DEI MONDIALI U20 Questo l’elenco completo degli incontri che verranno trasmessi in streaming su www.irb.com/jwc: 10 giugno 18:10 - Pool C - Inghilterra v Irlanda - Treviso? 18:10 – Pool A - Argentina v Galles - Padova? 20:10 - Pool A - Italia v Nuova Zelanda - Treviso? 20:10 - Pool C - Sudafrica v Scozia - Padova?? 14 giugno 18:10 - Pool C - Inghilterra v Scozia - Treviso? 18:10 - Pool A – Nuova Zelanda v Galles - Rovigo? 20:10 - Pool A - Italia v Argentina - Rovigo? 20:10 - Pool C - Irlanda v Sudafrica - Treviso?? 18 giugno 18:10 - Pool A - Italia v Galles - Treviso? 18:10 - Pool A - Argentina v Nuova Zelanda - Rovigo? 20:10 - Pool B - v Australia v Francia - Treviso? 20:10 - Pool C - Inghilterra v Sudafrica - Padova?? 22 giugno 18:00 - Semifinale - Treviso? 20:10 - Semifinale - Treviso?? 26 giugno 17:00 – Finale 3° posto - Padova? 19:10 - Finalissima - Padova?? tutti gli orari sono espressi secondo il fuso orario italiano
