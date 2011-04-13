MONDIALI U20 &quot;ITALIA 2011&quot;, DA OGGI ABBONAMENTI E BIGLIETTI IN VENDITA SU LISTICKET E TICKETONE

MONDIALI U20 "ITALIA 2011", DA OGGI ABBONAMENTI E BIGLIETTI IN VENDITA SU LISTICKET E TICKETONE
di Redazione
13/04/2011
[gallery] JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP, DA OGGI DISPONIBILI ABBONAMENTI E BIGLIETTI LISTICKET E TICKETONE CANALI DI DISTRIBUZIONE UFFICIALI DEL MONDIALE U20 Roma – Il grande rugby ad un prezzo accessibile per tutti: quando mancano cinquantasette giorni al calcio d’inizio del Junior World Championship “Italy 2011”, che dal 10 al 26 giugno vedrà le future stelle del rugby internazionale contendersi sui campi di Padova, Rovigo e Treviso il titolo di Campione del Mondo U20, ha preso ufficialmente il via questa mattina la campagna abbonamenti e la vendita dei singoli biglietti per la rassegna iridata giovanile. La politica di ticketing adottata dalla Federazione Italiana Rugby e dall’International Rugby Board, e presentata nei giorni scorsi dal Presidente federale Giancarlo Dondi e da Bernard Lapasset, massimo dirigente del rugby mondiale, propone prezzi a partire da 5€ per la singola partita e abbonamenti speciali per le tre città sedi di gara a prezzi compresi tra i 50€ ed i 60€, in grado di attrarre tanto gli appassionati di lungo corso che nuovi appassionati. Tanto i singoli biglietti che gli abbonamenti – reale punto di forza della strategia di ticketing posta in essere per il Junior World Championship – sono in vendita da questa mattina tramite tutti i canali dei due vendor ufficiali della competizione, Listicket e Ticketone. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E’ possibile pertanto acquistare singoli biglietti ed abbonamenti sia online su www.listicket.it che su www.ticketone.it, oppure raggiungere la ricevitoria autorizzata più vicina (elenchi sui rispettivi siti), o ancora collegarsi alla pagina riservata alla biglietteria della FIR (ticket.federugby.it). Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biglietteria federale all’indirizzo email [email protected] o consultare il sito ufficiale della manifestazione www.irb.com/jwc Con due partite in programma in ciascuna città per ognuna delle cinque giornate di gara ogni abbonamento darà la possibilità di assistere, con una spesa compresa tra i 20€ ed i 60€, a dieci incontri internazionali di altissimo livello, compresa – nel caso di Padova – la finale che il 26 giugno assegnerà il titolo di Campione del Mondo U20. I singoli biglietti – ognuno dei quali darà diritto ad assistere alle due partite di giornata sullo stesso campo – avranno un prezzo compreso tra i 5€ ed i 25€, mentre il tagliando per la giornata conclusiva di Padova, con Finale e Finale 3°/4° posto, avrà prezzi compresi tra i 5€ ed i 30€. ABBONAMENTI Nota: biglietti VIP, disponibili in numero limitato in ciascuna delle tre sedi di gara, danno accesso alla tribuna autorità. I biglietti di Tribuna Est/Ovest, sia interi che ridotti, non sono numerati. Abbonamento Padova (dieci partite, compresa la Finale Titolo) VIP 80€ Tribuna Est e Tribuna Ovest 60€ Ridotto U14 - Tribuna Est e Tribuna Ovest 25€ Abbonamento Treviso (dieci partite, comprese le semifinali per il Titolo)* VIP 70€ Tribuna Est e Tribuna Ovest 50€ Ridotto U14 - Tribuna Est e Tribuna Ovest 20€ Abbonamento Rovigo (dieci partite)* VIP 70€ Tribuna Est e Tribuna Ovest 50€ Ridotto U14 - Tribuna Est e Tribuna Ovest 20€ BIGLIETTI SINGOLI (FASE A GIRONI/SEMIFINALI) VIP 25€ Tribuna Est/Ovest 15€ Ridotto U14 - Tribuna Est e Tribuna Ovest 5€ BIGLIETTI SINGOLI (FINALI) VIP 30€ Tribuna Est e Tribuna Ovest 20€ Ridotto U14 - Tribuna Est e Tribuna Ovest 5€ Nota: per le finali dal 5° all’11° posto i biglietti singoli sono in vendita a 10€, i ridotti a 5€ *i possessori di abbonamenti per le gare di Treviso e Rovigo possono acquistare i biglietti singoli per le finali di Padova al prezzo di 10€ in ogni ordine di posti (5€ ridotto). L’acquisto deve essere effettuato in concomitanza con la sottoscrizione dell’abbonamento.
Redazione