MONDIALI U20 &quot;ITALIA 2011&quot;, ONLINE IL BLOG UFFICIALE DEL CAPITANO DEGLI AZZURRINI

MONDIALI U20 "ITALIA 2011", ONLINE IL BLOG UFFICIALE DEL CAPITANO DEGLI AZZURRINI
di Redazione
10/05/2011
[gallery] BLOG UFFICIALE DEI MONDIALI U20 “ITALIA 2011” CON PIERMARIA LESO IL CAPITANO DEGLI AZZURRINI ONLINE DA OGGI SU WWW.FEDERUGBY.IT Padova – Vivere i Mondiali U20 italiani del 10-26 giugno da dentro sarà possibile, a partire da questo pomeriggio, direttamente dalla home-page ufficiale della FIR (www.federugby.it). A raccontare le ambizioni e le aspettative dell’Italia U20, impegnata dal 10 al 26 giugno nel Junior World Championship che si giocherà a Padova, Rovigo e Treviso sarà uno dei protagonisti più attesi della rassegna iridata giovanile, il capitano e pilone destro degli Azzurrini Piermaria Leso. CLICCA QUI PER ACCEDERE AL BLOG DEL CAPITANO DELL'ITALIA U20 CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DEL JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP "ITALIA 2011" CLICCA QUI PER LA BIGLIETTERIA DEL JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP "ITALIA 2011" Il prima linea del Petrarca Padova e dell’Italia U20, a partire da oggi e sino al termine del Mondiale, sarà titolare non solo della maglia azzurra numero tre ma anche di una rubrica a cui sarà possibile accedere direttamente dalla pagina principale del sito internet federale: “Ho già detto in passato che giocare i Mondiali davanti al nostro pubblico sarà una splendida occasione e ci darà una spinta in più” ha spiegato l’avanti veronese del Padova “e credo che tenere un blog sul sito della FIR sia un modo moderno e dinamico di essere sempre a stretto contatto con i tifosi. Ad un mese dalla partita d’esordio contro la Nuova Zelanda vedo molto interesse da parte dell’ambiente nei confronti del Mondiale, e spero che seguendo il mio diario on-line i nostri sostenitori riescano a conoscerci più da vicino ed a sostenerci con ancora più calore. Da parte nostra, siamo entusiasti per questa avventura che sta per cominciare e, anche se le prime tre partite contro Nuova Zelanda, Argentina e Galles saranno molto impegnative non vediamo l’ora di scendere in campo e confrontarci contro le migliori squadre al mondo”.
