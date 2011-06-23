MONDIALI U20, ITALIA v TONGA DOMENICA A ROVIGO ORE 12.00
di Redazione
23/06/2011
[gallery] MONDIALI U20, ITALIA V TONGA DOMENICA A ROVIGO ALLE ORE 12.00 Treviso - Si comunica che la finale per l’11° posto del Mondiale U20 tra Italia e Tonga, in programma domenica 26 giugno allo Stadio Battaglini di Rovigo e valida per la permanenza nel Junior World Championship, è stata anticipata per esigenze televisive dalle ore 14.10 alle ore 12.00 e verrà trasmessa in diretta dai Rai Sport 2 ed in streaming su www.raisport.rai.it. Alle ore 14.10, sempre al Battaglini, è in programma il play-off per il nono posto tra Argentina e Scozia. Il programma delle Finali di domenica 26 giugno è pertanto il seguente: Programma Finali – domenica 26 giugno 11° posto (play-out salvezza) – Rovigo, ore 12.00 Italia v Tonga Play-off 9° posto - Rovigo, ore 14.10 Scozia v Argentina Play-off 7° posto – Treviso, ore 12.00 Galles v Irlanda Play-off 5° posto – Treviso, ore 14.10 Sudafrica v Fiji Finale 3° posto – Padova, ore 17.00 Francia v Australia Finale Campionato del Mondo U20 – Padova, ore 19.10 Nuova Zelanda v Inghilterra
