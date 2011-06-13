Loading...

MONDIALI U20, LA FORMAZIONE DELL'ARGENTINA PER LA GARA CON L'ITALIA

Redazione

di Redazione

13/06/2011

[gallery] Rovigo – Matias Albina, responsabile tecnico dell’Argentina U20, ha ufficializzato la formazione che domani sera alle 20.10 affronterà l’Italia allo Stadio “Battaglini” di Rovigo nella seconda giornata della Pool A del Junior World Championship “Italy 2011”. L’incontro verrà trasmesso in diretta da Rai Sport 2. Questa la formazione dell’Argentina: 15 Matias MASERA 14 Matias MORONI 13 Jeronimo DE LA FUENTE 12 Matias ORLANDO 11 Manuel MONTERO 10 Brian ORMSON – cap 9 Ramiro BARONIO 8 Juan LAFONTANA 7 Miguel URTUBEY 6 Facundo LAGOS 5 Cesar FRUTTERO 4 Juan-Cruz GUILLEMAIN 3 Nahuel LOBO 2 Diego FORTUNY 1 Ignacio SAENZ a disposizione 16 Lucas SARTORI 17 Jonathan MARCHETTA 18 Matias ALEMANNO 19 Joaquin CAMACHO 20 Marcos BOLLINI 21 Sebastiaen POET 22 Javier ROAS
