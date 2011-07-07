MONDIALI U20, LE NOMINATION PER IL MIGLIOR ATLETA DELL&acirc;

Loading...

MONDIALI U20, LE NOMINATION PER IL MIGLIOR ATLETA DELL'

di Redazione

07/07/2011

[gallery] MONDIALI U20, NOMINATION PER IL MIGLIOR ATLETA DELL’ANNO DUE BABY BLACKS E L’APERTURA DELL’INGHILTERRA IN CORSA PER IL TITOLO Roma – Ad undici giorni dalla conclusione del Mondiale U20 “Italy 2011”, l’International Rugby Board ha ufficializzato i nomi dei tre candidati al titolo di Giocatore dell’anno U20. I tre candidati sono stati scelti nel corso della rassegna iridata disputatasi a Padova, Rovigo e Treviso dal 10 al 26 giugno, edizione considerata dall’IRB come la più competitiva mai disputata. La Nuova Zelanda, laureatasi Campione del Mondo domenica 26 giugno al Plebiscito, vanta due candidati, entrambi in terza linea: il capitano Luke Whitelock ed il flanker Sam Cane; l’Inghilterra, che ha conteso il titolo iridato ai Baby Blacks, è invece rappresentata dal giopvane mediano d’apertura George Ford. La lista dei candidati è stata definita attraverso i voti dei tecnici, degli arbitri e dei media internazionali e nazionali presenti ad “Italy 2011”. Il vincitore verrà annunciato ad Auckland, il 24 ottobre, in occasione della cerimonia degli IRB Awards, gli Oscar del rugby internazionale.
Redazione

