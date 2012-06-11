Home Senza categoria MONDIALI U20, L'ITALIA CHIUDE LA PRIMA FASE CONTRO L'IRLANDA - DOMANI 14.45 DIRETTA RAI SPORT 2

MONDIALI U20, L'ITALIA CHIUDE LA PRIMA FASE CONTRO L'IRLANDA - DOMANI 14.45 DIRETTA RAI SPORT 2

di Redazione 11/06/2012

MONDIALI U20, L’ITALIA CHIUDE LA PRIMA FASE CONTRO L’IRLANDA GLI AZZURRINI IN CAMPO ALLE ORE 14.45 IN DIRETTA SU RAI SPORT 2 Cape Town (Sudafrica) – Craig Green, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha annunciato la formazione che affronterà l’Irlanda domani alle ore 14.45 (diretta Rai Sport 2) al Cape Town Stadium nella terza ed ultima giornata della fase a gironi del Junior World Championship, la rassegna iridata di categoria. Per gli Azzurrini, dopo le due pesanti sconfitte riportate per mano di Inghilterra e Sudafrica nelle prime due giornate, anche un successo non sarebbe sufficiente ad evitare l’ultimo posto nella Pool B e di conseguenza l’inserimento nella parte bassa del tabellone dei play-off per un piazzamento tra il nono ed il dodicesimo. Esordio iridato per l’estremo Odiete, mentre rientra capitan Maistri schierato per l’occasione a pilone sinistro e non nel tradizionale ruolo di tallonatore. 15 Michael ODIETE (Rugby Reggio)* 14 Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* 13 Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)* 12 Andrea BETTIN (Rubano Rugby)* 11 Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)* 10 Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)* 9 Guido CALABRESE (San Gregorio Catania)* 8 Vittorio MARAZZI (Sertori Sondrio)* 7 Guglielmo ZANINI (M-Three San Donà)* 6 Ruben RICCIOLI (Mantovani Lazio) 5 Alfio MAMMANA (L’Aquila Rugby)* 4 Marco BELLUCCI (Rugby Emergenti Cecina)* 3 Leonardo BORTOLETTI (Rubano Rugby) 2 Giovanni SCALVI (Rugby Reggio) 1 Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* - capitano a disposizione 16 Luca CONTI (Udine Rugby)* 17 Sami DRISSI-PANICO (UR Capitolina)* 18 Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais) 19 Alessio ZDRILICH (Ospitaletto Rugby)* 20 Federico CONFORTI (Petrarca Padova)* 21 Marcello VIOLI (Rugby Noceto)* 22 John APPERLEY (Rugby Reggio) 23 Giulio BISEGNI (Mantovani Lazio) all. Green *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

