MONDIALI U20, L'ITALIA DOMANI SI ALLENA AL BATTAGLINI
di Redazione
12/06/2011
[gallery] MONDIALI U20, ORARI CAPTAIN'S RUN ED INCONTRI STAMPA - II TURNO Cari colleghi, in vista della seconda giornata dell’IRB Junior World Championship “Italy 2011” di martedì 14 giugno a Padova, Rovigo e Treviso inviamo di seguito la programmazione degli allenamenti di rifinitura delle dodici Nazionali partecipanti, tutti in programma nella giornata di domani lunedì 13. Tutti gli allenamenti di rifinitura sono in programma presso le sedi di gara dei rispettivi incontri. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DEL MONDIALE U20 La Nazionale Italiana Under 20 svolgerà il proprio Captain’s run alle ore 18.00 presso lo Stadio Battaglini di Rovigo, mentre l’Argentina alle ore 19.00 Gli Addetti Stampa del Junior World Championship saranno presenti domani durante i team-run per facilitare l’interazione tra voi e gli staff e gli atleti delle Nazionali e potete fare riferimento a loro ed ai liaison officers delle squadre per ogni necessità. Di seguito la lista dei Captain’s run in programma domani, lunedì 13, ed i contatti degli addetti stampa presenti sul terreno di gioco. Per ogni chiarimento l’Ufficio Stampa della FIR rimane ovviamente a vostra piena disposizione. Rovigo, Stadio Battaglini Addetto stampa: Alice Sponton (+39.328.76.93.300/[email protected]) ore 16.00 – Captain’s run Nuova Zelanda ore 17.00 – Captain’s Run Galles ore 18.00 – Captain’s Run Italia ore 19.00 – Captain’s Run Argentina Treviso, Stadio Monigo Addetto stampa: Giancarlo Geremia (+39.333.27.811.88/[email protected]) ore 16.00 – Captain’s run Inghilterra ore 17.00 – Captain’s Run Scozia ore 18.00 – Captain’s Run Irlanda ore 19.00 – Captain’s Run Sudafrica Padova, Stadio Plebiscito Addetto stampa: Tommaso Ragazzi (+39.347.16.29.015/[email protected]) ore 16.00 – Captain’s run Australia ore 17.00 – Captain’s Run Fiji ore 18.00 – Captain’s Run Francia ore 19.00 – Captain’s Run Tonga
