MONDIALI U20, MONIGO GREMITO MA LA NUOVA ZELANDA SUPERA L'ITALIA 7-64

di Redazione 10/06/2011

MONDIALI U20, MONIGO GREMITO MA LA NUOVA ZELANDA SUPERA L'ITALIA 7-64 Treviso – L'Italia U20 di Andrea Cavinato esce battuta per 7-64 ai Baby Blacks campioni del mondo di categoria in carica nella prima giornata del Junior World Championship "Italy 2011" ma esce a testa alta tra gli applausi del pubblico del Monigo di Treviso, gremito in ogni ordine di posto per il debutto iridato di Leso e compagni. Gli Azzurrini effettuano oltre duecento placcaggi nel corso degli ottanta minuti, ma devono comunque arrendersi di fronte ad una squadra imbattuta da tre anni a livello giovanile: sostenuti dal pubblico delle grandi occasioni, gli uomini di Cavinato offrono una prestazione fatta di coraggio ed aggressività, ma è chiaro già dal primo quarto d'ora che sarà durissima. Nei primi quindici minuti, infatti, i Baby Blacks varcano due volte la linea di meta italiana con il loro gioco velocissimo e fisico al tempo stesso, ma l'Italia non rinuncia alla lotta e combatte su ogni pallone: i trequarti neozelandesi producono un incredibile volume di gioco, gli Azzurrini si sacrificano su ogni palla – il numero otto Bocchi, toccato duro, esce prima della mezzora – ma vanno a riposo in svantaggio 0-36. Il primo quarto d'ora della ripresa, tra l'entusiasmo del pubblico, è però tutto o quasi di marca italiana, con la mischia guidata da capitan Leso che mette in crisi in più di un'occasione il pack neozelandese. Il coraggio italiano viene premiato all'undicesimo del secondo tempo, con Palazzani prima e Cosulich poi che trovano il varco giusto nella difesa avversaria prima di servire l'enfant du pays Tommaso Visentin che schiaccia in meta facendo diventare il Monigo una bolgia. Poi la Nuova Zelanda torna a macinare gioco, l'Italia cede ma non si sfalda – quattro le mete tuttenere nella ripresa – e a fine gara, nonostante il passivo di cinquantasette punti, può raccogliere l'applauso e l'abbraccio degli oltre cinquemila sostenitori accorsi allo stadio di Treviso. Martedì 14, al "Battaglini" di Rovigo (ore 20.10), gli Azzurrini torneranno in campo nel secondo turno del mondiale italiano sfidando l'Argentina, fermata oggi a Padova per 34-8 dal Galles. Treviso, Stadio Monigo – venerdì 10 giugno 2011 Junior World Championship, I fase, I giornata Italia v Nuova Zelanda 7-64 Marcatori: p.t. 3' m. Piutau (0-5); 12' cp. Anscombe G. (0-8); 14' m. Scott tr. Anscombe (0-15); 20' m. Piutau tr. Anscombe (0-22); 30' m. Luatua tr. Anscombe (0-29); 38' m. Saili tr. Anscombe G. (0-36); s.t. 11' m. Visentin tr. Palazzani (7-36); 15' m. Anscombe G. tr. Anscombe G. (7-43); 22' m. Sopoaga tr. Anscombe G. (7-50); 29' m. Perenara tr. Anscombe G. (7-57); 34' m. Barrett tr. George (7-64) Italia: Cosulich; Morsellino, Alberghini (21' st. Calabrese), Menon (26' st. Gennari), Visentin; Bruni (16' st. Campagnaro), Palazzani; Bocchi (26' pt. Riccioli), Ghiraldini E., Brancoli; Mammana, Balsemin (17'-26' pt., 1' st. Gerosa); Leso (cap, 26' st. Cagna), Lupetti (4' st. Maistri), Quaglio (37' st. Lupetti) all. Cavinato Nuova Zelanda: Piutau (18' st. Barrett); Scott, Robertson, Sopoaga, Saili; Anscombe G. (31' st. George), Weber (18' st. Perenara); Axtens, Cane (31' st. Bedwell-Curtis), Whitelock (cap); Bird, Luatua (18' st. Shields); Kainga, Setefano (31' st. Taylor), Pleasants-Tate (31' st. Sakalia) all. Anscombe M. Cartellini: 3' st. giallo Pleasants-Tate (Nuova Zelanda) arb. Hodges (Galles) Note: terreno in ottime condizioni, serata limpida, 5473 spettatori paganti

