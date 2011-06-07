Home Senza categoria MONDIALI U20, NELL'ITALIA ARRIVANO CAMPAGNARO E RUFFOLO PER MORISI E FUSER

MONDIALI U20, NELL'ITALIA ARRIVANO CAMPAGNARO E RUFFOLO PER MORISI E FUSER

di Redazione 07/06/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] ITALIA U20, ARRIVANO CAMPAGNARO E RUFFOLO PROBLEMI MUSCOLARI PER FUSER E MORISI, PER LORO ADDIO AL MONDIALE Rovigo – Due tegole sull’Italia U20 di Andrea Cavinato quando mancano tre giorni all’inizio dei Mondiali U20 che gli Azzurrini affronteranno davanti al pubblico di casa sui campi di Padova, Rovigo e Treviso. Sia l’apertura Luca Morisi che il seconda linea Marco Fuser hanno infatti visto sfumare in extremis il sogno di vivere da protagonisti il Junior World Championship che prende il via venerdì 10 giugno con gli Azzurrini impegnati al Monigo di Treviso contro la Nuova Zelanda: tanto il numero dieci milanese che l’avanti della Benetton Treviso sono stati fermati da problemi muscolari nella fase finale della preparazione e, al raduno che ha preso via ieri a Rovigo in vista della sfida di venerdì sera (ore 20.10, diretta Rai Sport 2), hanno ceduto il posto rispettivamente al diciottenne trequarti del Rugby Mirano Michele Campagnaro, in forza all’accademia U18 di Mogliano Veneto, ed al flanker dei BancaMonteParma Crociati Edoardo Ruffolo. “Gli infortuni fanno parte del rugby, è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti anche se dispiace perdere due atleti in grado di fare la differenza come Luca Morisi e Marco Fuser a pochi giorni dai mondiali. In ogni caso – ha detto il tecnico dell’Italia U20 Andrea Cavinato – non abbiamo dubbi sul fatto che il gruppo aiuterà i due nuovi convocati e voglio fare un particolare augurio a Michele Campagnaro che, con i suoi diciotto anni, sarà il più giovane atleta a giocare il Mondiale con la maglia dell’Italia e che può contare sulla nostra massima stima e fiducia”. La lista dei ventisei atleti dell’Italia U20 convocati per il Junior World Championship “Italia 2011” è aggiornata come segue: Piloni sinistri Nicola QUAGLIO (Femi-CZ Rovigo)* Alessandro FURIA (Petrarca Padova)* Tallonatori Andrea LUPETTI (Estra I Cavalieri Prato)* Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* Piloni destri Riccardo CAGNA (MPS Viadana) Piermaria LESO (Petrarca Padova)* - capitano Seconde linee Andrea BALSEMIN (HBS GranDucato Parma)* Marco GEROSA (BancaMonteParma Crociati)* Alfio MAMMANA (Amatori Catania)* Flanker/n.8 Jacopo BOCCHI (Benetton Treviso)* Giacomo BRANCOLI (Livorno Rugby)* Edoardo GHIRALDINI (Petrarca Padova)* Ruben RICCIOLI (Mantovani Lazio)* Edoardo RUFFOLO (BancaMonteParma Crociati) Mediani di mischia Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Estra I Cavalieri Prato)* Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) Mediani d’apertura Saverio BRUNI (Mantovani Lazio) Centri/Ali/Estremi Michele CAMPAGNARO (Rugby Mirano)** Tommaso CASTELLO (Banco di San Giorgio Cus Genova) Augusto COSULICH (Benetton Treviso)* Marco GENNARI (BancaMonteParma Crociati) Francesco MENON (Consiel Firenze 1931)* Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* Michele VISENTIN (Benetton Treviso)* Utility backs Giovanni ALBERGHINI (HBS GranDucato Parma)* Guido CALABRESE (Gladiatori Sanniti)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” **è membro dell’Accademia U18 di Mogliano Veneto

Condividi Facebook Twitter Whatsapp