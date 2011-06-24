Home Senza categoria MONDIALI U20, NICOLA SAVINO ANIMA IL TERZO TEMPO PERONI DOMENICA ALLA FINALE

di Redazione 24/06/2011

[gallery] ulteriori informazioni: Stefano Testini - Ufficio Stampa Peroni - +39.335.61.38.145 MONDIALI U20, NICOLA SAVINO ANIMA IL TERZO TEMPO PERONI VILLAGE DOMENICA AL PLEBISCITO GRANDE FESTA DOPO LA FINALE IRIDATA Prima la finale tra la fortissima e spettacolare Nuova Zelanda e l'Inghilterra, poi tutti al Terzo Tempo Peroni Village con Nicola Savino per la festa di chiusura del Mondiale Under 20 di rugby. Toccherà infatti al conduttore e speaker radiofonico trascinare domenica il pubblico dello stadio Plebiscito di Padova all'ultimo Terzo Tempo della rassegna iridata di categoria, disputata in Veneto. A Padova si giocherà anche la finale per il terzo posto tra Francia e Australia. Alla fine dei due incontri, poi, tutte e dodici le squadre che hanno dato vita al torneo si ritroveranno al Terzo Tempo Peroni Village del Plebiscito. Il pubblico, italiano e straniero, potrà così godere pienamente di quelle che sono le prerogative di ogni vero Terzo Tempo: ovvero, festeggiare tutti assieme, giocatori compresi, qualunque sia stato il risultato. E anche al ritmo dell'ormai immancabile Per Noi Big Band, la marching band che in queste due settimane di partite ha riscosso unanime successo nei tre Villaggi Peroni allestiti al Battaglini di Rovigo, al Plebiscito di Padova e al Monigo di Treviso. A Padova dopo la finalissima arriverà però il grande regalo di Peroni ai tifosi del rugby: lo show di Nicola Savino. Grande rugby, grandi giocatori e grande show al Terzo Tempo Peroni Village. Di più non si può.

