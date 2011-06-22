Home Senza categoria MONDIALI U20, NUOVA ZELANDA v INGHILTERRA LA FINALE DI DOMENICA 26 A PADOVA

di Redazione 22/06/2011

[gallery] Treviso – Saranno i campioni in carica della Nuova Zelanda e l’Inghilterra ad affrontarsi domenica 26 giugno alle ore 19.00 allo Stadio Plebiscito di Padova nella finale del Junior World Championship, il Mondiale Under 20 che nelle ultime settimane ha portato le future stelle del rugby internazionale a Padova, Rovigo e Treviso. Questa sera, in un Monigo gremito, l’Inghilterra ha raggiunto la sua terza finale in quattro edizioni della rassegna iridata giovanile superando per 33-18 la Francia mentre, nell’altra semifinale disputata in serata nell’impianto trevigiano la Nuova Zelanda ha inanellato la sua diciannovesima vittoria consecutiva dal 2008 ad oggi e conservato l’imbattibilità nel torneo superando per 37-7 l’Australia, che nel primo tempo ha creato più di un dubbio ai tuttineri di coach Anscombe, aprendo anche le marcature. Nella parte bassa del tabellone l’Italia di Andrea Cavinato è stata sconfitta per 12-8 dall’Argentina al Battaglini di Rovigo e domenica alle 14.10 affronterà Tonga – battuta 30-11 dalla Scozia – nella finale-salvezza che determinerà chi, tra Azzurrini ed isolani, staccherà il biglietto per la prossima edizione del Mondiale U20 in programma in Sudafrica e chi, invece, scivolerà in seconda divisione. Semifinali 1°-4° posto (Treviso, 22 giugno) Inghilterra v Francia 33-18 Nuova Zelanda v Australia 37-7 Play-off 5°-8° posto (Padova, 22 giugno) Galles v Fiji 20-34 Sudafrica v Irlanda 57-15 Play-out 9°-12° (Rovigo, 22 giugno) Scozia v Tonga 30-11 Argentina v Italia 12-8 Programma Finali – domenica 26 giugno Play-off 9° posto - Rovigo, ore 12.00 Scozia v Argentina 11° posto (play-out salvezza) – Rovigo, ore 14.10 Italia v Tonga Play-off 7° posto – Treviso, ore 12.00 Galles v Irlanda Play-off 5° posto – Treviso, ore 14.10 Sudafrica v Fiji Finale 3° posto – Padova, ore 17.00 Francia v Australia Finale Campionato del Mondo U20 – Padova, ore 19.10 Nuova Zelanda v Inghilterra

