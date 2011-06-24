MONDIALI U20, PALINSESTO RAI SPORT - FINALI DOMENICA 26 GIUGNO
di Redazione
24/06/2011
[gallery] MONDIALI U20, IL PALINSESTO RAI SPORT PER LE FINALI Treviso - L'Italia a mezzogiorno per la salvezza, i Baby Blacks neozelandesi e l'Inghilterra alle 19 per il titolo iridato. Domenica 26 giugno il Mondiale U20 italiano celebra l'atto conclusivo con la disputa di tutti i match di finale e Rai Sport, partner televisivo ufficiale della manifestazione, ha ufficializzato oggi il palinsesto televisivo. Alle 12.00, in diretta Rai Sport 2 dal "Battaglini" di Rovigo, gli Azzurrini dopo aver sfiorato il successo con l'Argentina sfidano Tonga nella finale per l'undicesimo posto: chi vince stacca il biglietto per l'edizione 2012 del Mondiale in Sudafrica, chi perde scivola nel Junior World Rugby Trophy, la rassegna iridata di fascia B. Alle 19.00 ci si sposta su Rai Sport 1 per la diretta dal Plebiscito di Padova della finalissima tra Nuova Zelanda ed Inghilterra: i Baby Blacks inseguono il quarto titolo mondiale consecutivo, l'Inghilterra - che li affronta in finale per la terza volta in quattro edizioni - prova a mettere fine allo strapotere tuttonero nel Mondiale U20. Diretta sino alle 21.00 per lasciare spazio alla cerimonia di premiazione. Lunedì, in differita Rai Sport 1 alle ore 18.30, é invece in palinsesto la finale per il 3^ posto tra Francia ed Australia. Tutti gli incontri saranno disponibili, in contemporanea con la programmazione televisiva, anche sul portale www.raisport.rai.it Sul sito ufficiale della manifestazione, www.irb.com/jwc, saranno invece disponibili in diretta streaming Francia v Australia alle ore 17 di domenica e la finale-titolo alle ore 19.00 Questo il dettaglio della programmazione tv Rai Sport: Domenica 26 giugno, ore 12.00 - diretta Rai Sport 2 Mondiale U20, play-out salvezza Italia v Tonga Domenica 26 giugno, ore 19.00 - diretta Rai Sport 1 Mondiale U20, Finale Inghilterra v Nuova Zelanda Lunedì 27 giugno, ore 18.30 - differita Rai Sport 1 Mondiale U20, Finale 3^ posto Francia v Australia
Redazione