di Redazione 18/06/2011

[gallery] MONDIALI U20: RISULTATI TERZA GIORNATA E COMPOSIZIONE SEMIFINALI MERCOLEDI’ A TREVISO INGHILTERRA v FRANCIA E NUOVA ZELANDA v AUSTRALIA Roma – Nuova Zelanda, Inghilterra, Francia ed Australia si qualificano alle semifinali del Junior World Championship “Italy 2011” ed è già certo che il titolo di campione del mondo U20, domenica 26 giugno al Plebiscito di Padova, sarà conteso da una squadra dell’Emisfero Nord ed una dell’Emisfero Sud. Mercoledì sera, al Monigo di Treviso, le due semifinali della parte alta del tabellone metteranno di fronte alle 18.10 l’Inghilterra dominatrice del 6 Nazioni e la Francia, che questa sera sempre a Treviso ha superato a sorpresa l’Australia per 31-25 al termine di ottanta entusiasmanti minuti. Alle 20.10 sarà invece sfida degli antipodi, con la Nuova Zelanda, dominatrice indiscussa della Pool A e tre volte consecutive campione del mondo, che sfiderà i baby Wallabies australiani. L’Italia, classificatasi all’ultimo posto della Pool A, affronterà nuovamente l’Argentina mercoledì alle 20.10 al “Battaglini” di Rovigo nelle semifinali dei play-out: la vincente conserverà il proprio posto nel Junior World Championship, la perdente affronterà nella sfida-salvezza di domenica 26 giugno la perdente di Scozia v Tonga. Questi i risultati di oggi, turno conclusivo della fase a gironi, e gli accoppiamenti dei turni di semifinale di mercoledì sera: Treviso Italia v Galles 6-56 (Pool A) Australia v Francia 25-31 (Pool B) Padova Argentina v Nuova Zelanda 15-48 (Pool A) Inghilterra v Sudafrica 26-20 (Pool C) Rovigo Fiji v Tonga 36-18 (Pool B) Irlanda v Scozia 30-13 (Pool C) Classifica finale Pool A: Nuova Zelanda punti 15; Galles 10; Argentina 4; Italia 0 Classifica finale Pool B: Francia 14; Australia punti 11; Fiji 5; Tonga 0 Classifica finale Pool C: Inghilterra punti 14; Sudafrica 11; Irlanda 4; Scozia 0 Semifinali 1°-4° posto (Treviso, 22 giugno) ore 18.10 - Inghilterra v Francia ore 20.10 - Nuova Zelanda v Australia Play-off 5°-8° posto (Padova, 22 giugno) ore 18.10 – Galles v Fiji ore 20.10 – Sudafrica v Irlanda Play-out 9°-12° (Rovigo, 22 giugno) ore 18.10 – Scozia v Tonga ore 20.10 – Argentina v Italia

