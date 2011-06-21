Home Senza categoria MONDIALI U20, SARTO SOSTITUISCE GENNARI

di Redazione 21/06/2011

[gallery] MONDIALI U20, SARTO SOSTITUISCE GENNARI Treviso – Alla vigilia della semifinale dei play-out contro l’Argentina, in programma domani sera alle 20.10 al “Battaglini” di Rovigo, l’Italia U20 apporta un’altra modifica alla propria rosa: gli esami strumentali effettuati ieri dal trequarti dei BancaMonteParma Crociati Marco Gennari hanno evidenziato una frattura della mano che ha messo anticipatamente fine al Mondiale del giocatore. In sua sostituzione, il responsabile tecnico dell’Italia U20 Andrea Cavinato ha convocato l’estremo del Petrarca Padova, Leonardo Sarto, che si è immediatamente aggregato al gruppo in ritiro presso l’Hotel Capital di Rovigo.

