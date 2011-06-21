Home Senza categoria MONDIALI U20, SCELTO IL XV DELL'ITALIA PER I PLAY-OUT CON L'ARGENTINA

MONDIALI U20, SCELTO IL XV DELL'ITALIA PER I PLAY-OUT CON L'ARGENTINA

di Redazione 21/06/2011

[gallery] ITALIA U20, LA FORMAZIONE PER I PLAY-OUT CON L’ARGENTINA GLI AZZURRINI DOMANI SERA A ROVIGO CERCANO RISCATTO E SALVEZZA Treviso – Andrea Cavinato, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha ufficializzato la formazione che domani sera alle ore 20.10 (diretta Rai Sport 2), allo Stadio “Battaglini” di Rovigo, affronterà l’Argentina nelle semifinali dei play-out del Mondiale U20. La partita di domani metterà le due squadre una di fronte all’altra per la seconda volta in soli otto giorni: il 14 giugno, sempre a Rovigo, gli Azzurrini ed i Pumitas si erano affrontati nella seconda giornata della Pool A ed i sudamericani si erano imposti per 3-27 sull’Italia. Un risultato che Leso e compagni puntano a ribaltare domani sera davanti al pubblico rodigino per poter festeggiare in anticipo la permanenza nell’elite internazionale giovanile senza dover passare dallo spareggio salvezza a cui sarebbero invece costretti domenica, in caso di sconfitta, contro la perdente dell’altra semifinale dei play-out tra Tonga e Scozia. Nella formazione titolare, dopo la sconfitta contro il Galles di sabato a Treviso, rientrano Cosulich ad estremo e Visentin all’ala tra i trequarti, con il neoconvocato Leonardo Sarto subito all’ala dal primo minuto. Confermata tanto la coppia dei centri con Alberghini e Castello che la mediana con Palazzani alla mischia e Campagnaro all’apertura, mentre in terza linea Conforti prende il posto di Bocchi – spostato in seconda linea – con la maglia numero otto e Brancoli che riconquista un posto tra i flanker insieme al sempre presente Ghiraldini. In seconda, Bocchi divide il reparto con Gerosa, confermato titolare. In prima linea, inamovibili i piloni Leso e Quaglio, con Lupetti che torna dal primo minuto nel ruolo di tallonatore. “Sarà una partita diversa da quella di otto giorni fa – spiega Andrea Cavinato – perché ormai le due squadre si conoscono e non penso che i Pumitas punteranno ancora sul dominio fisico dei propri avanti quanto sulla possibilità di metterci in difficoltà sui palloni di recupero. Per questo – prosegue il tecnico degli Azzurrini -la qualità del nostro possesso sarà fondamentale. Dovremo essere noi a fare la partita, non l’Argentina. Detto ciò, voglio vedere una squadra umile, che si ricordi della sconfitta subita nella prima partita contro i sudamericani e che sia consapevole di come, per vincere domani, sia necessario dare più del 100%. In attacco dovremo cambiare passo – chiude Cavinato – mentre in difesa non potremo concedere la superiorità negli scontri individuali che abbiamo concesso sino ad ora”. Questa la formazione dell'Italia U20 per domani sera a Rovigo: 15 Augusto COSULICH (Benetton Treviso)* 14 Leonardo SARTO (Petrarca Padova)* 13 Giovanni ALBERGHINI (HBS GranDucato Parma)* 12 Tommaso CASTELLO (Banco di San Giorgio Cus Genova) 11 Michele VISENTIN (Benetton Treviso)* 10 Michele CAMPAGNARO (Rugby Mirano)** 9 Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) 8 Federico CONFORTI (Petrarca Padova)* 7 Edoardo GHIRALDINI (Petrarca Padova)* 6 Giacomo BRANCOLI (Livorno Rugby)* 5 Filippo GEROSA (BancaMonteParma Crociati)* 4 Jacopo BOCCHI (Benetton Treviso)* 3 Piermaria LESO (Petrarca Padova)* 2 Andrea LUPETTI (Estra I Cavalieri Prato)* 1 Nicola QUAGLIO (Femi-CZ Rovigo)* a disposizione 16 Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* 17 Riccardo CAGNA (MPS Viadana) 18 Alfio MAMMANA (Amatori Catania) 19 Andrea BALSEMIN (HBS GranDucato Parma)* 20 Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Estra I Cavalieri Prato)* 21 Francesco MENON (Consiel Firenze 1931)* 22 Guido CALABRESE (Gladiatori Sanniti)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR U20 “Ivan Francescato” di Tirrenia **è/è stato membro dell’Accademia FIR U18 di Mogliano Veneto all. Andrea Cavinato

