MONDIALI U20 &quot;SUDAFRICA 2012&quot;, PER GLI AZZURRINI GIRONE DI FERRO

MONDIALI U20 "SUDAFRICA 2012", PER GLI AZZURRINI GIRONE DI FERRO
di Redazione
12/12/2011
[gallery] MONDIALI U20 "SUDAFRICA 2012", GIRONE DI FERRO PER L'ITALIA Dublino – L’International Rugby Board ha ufficializzato oggi la composizione dei gironi per il Junior World Championship “Sudafrica 2012”, quinta edizione dei Mondiali U20 che si giocherà dal 4 al 22 giugno a Cape Town e Stellenbosch. L’Italia di Craig Green, dopo l’undicesimo posto colto nella passata edizione giocata nelle entusiasmanti sedi di Padova, Treviso e Rovigo, è stata inserita nel Girone B dove troverà i vice-campioni del mondo dell’Inghilterra, il Sudafrica padrone di casa e l’Irlanda. La Nuova Zelanda, vincitrice di tutte e quattro le edizioni sin qui disputate, troverà nel Girone A le Fiji, Galles e la neopromossa Samoa mentre nel Girone C trovano posto l’Australia, la Francia, l’Argentina e la Scozia. Pool A: Nuova Zelanda (Campione in carica), Fiji, Galles, Samoa Pool B: Inghilterra, Sudafrica, Irlanda, Italia Pool C: Australia, Francia, Argentina, Scozia per info: Andrea Wiggins, IRB Communications, [email protected]
