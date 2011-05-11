Home Senza categoria MONDIALI U20, TRENTA AZZURRINI A TIRRENIA DAL 22 AL 25 MAGGIO

MONDIALI U20, TRENTA AZZURRINI A TIRRENIA DAL 22 AL 25 MAGGIO

di Redazione 11/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] MONDIALI U20, TRENTA AZZURRINI PER UN BIGLIETTO IRIDATO TEST FISICI A TIRRENIA DAL 22 AL 25 MAGGIO, POI I 26 CONVOCATI PER “ITALIA 2011” Roma – Con meno di un mese a disposizione prima della sfida alla Nuova Zelanda del 10 giugno al “Monigo”, prima giornata del Junior World Championship “Italia 2011”, per il responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20 Andrea Cavinato è tempo di tirare le somme ed effettuare le ultime scelte prima dell’ufficializzazione della lista dei ventisei Azzurrini convocati per la rassegna iridata del 10-26 giugno. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP CLICCA QUI PER LA BIGLIETTERIA DEL JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP Con undici atleti fermi ai box, tra cui capitan Piermaria Leso – a riposo precauzionale, ma recuperabile per il Mondiale – Cavinato ha annunciato oggi una lista di trenta convocati che si ritroveranno a Tirrenia dal 22 al 25 maggio per una serie di test fisici. All’indomani della conclusione del raduno, Cavinato ed il suo staff annunceranno i ventisei convocati per il Mondiale giovanile che si disputa per la prima volta su suolo italiano e che vede gli Azzurrini nei panni delle matricole dopo la vittoria nel Junior World Trophy 2010 e la promozione tra le prime dodici migliori nazionali di categoria. “Degli undici atleti non convocati per problemi fisici – ha detto Cavinato – almeno sette, tra cui Piermaria, sono in fase di recupero e saranno tenuti in considerazione per un posto nella lista dei ventisei convocati per il Mondiale. Ma, essendo questo ultimo raduno di Tirrenia dedicato in particolar modo ai test ed alla valutazione fisica dei giocatori prima del Junior World Championship – ha proseguito il tecnico trevigiano – abbiamo ritenuto preferibile non convocarli e permettere loro di continuare in tranquillità i rispettivi percorsi riabilitativi. A Tirrenia trarremo le ultime conclusioni e, subito dopo il raduno, saremo in grado di rendere pubblica la lista dei giocatori che avranno la grande chance di giocare un Mondiale davanti al pubblico di casa”. Questi i convocati per il raduno del 22-25 maggio a Tirrenia: GLI AZZURRINI Giovanni ALBERGHINI (HBS GranDucato Parma)* Andrea BALSEMIN (HBS GranDucato Parma)* Cesare BERTON (Petrarca Padova)* Alberto BONIFAZI (Rugby Banco di Brescia) Giacomo BRANCOLI (Livorno Rugby) Antonio BRANDOLINI (L’Aquila Rugby) Saverio BRUNI (Mantovani Lazio) Riccardo CAGNA (MPS Viadana)* Guido CALABRESE (Gladiatori Sanniti)* Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Estra I Cavalieri Prato)* Mattia CARRETTA (HBS GranDucato Parma) Tommaso CASTELLO (Banco di San Giorgio Cus Genova) Federico CONFORTI (Petrarca Padova)* Matteo DELL’ACQUA (Rugby Grande Milano)* Timi ENODEH (BancaMonteParma Crociati)* Marco GENNARI (BancaMonteParma Crociati) Edoardo GHIRALDINI (Petrarca Padova)* Amar KUDIN (Benetton Treviso) Andrea LUPETTI (Estra I Cavalieri Prato)* Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* Alfio MAMMANA (Amatori Catania)* Francesco MENON (Consiel Firenze 1931)* Luca MORISI (Rugby Grande Milano)* Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) Nicola QUAGLIO (Femi-CZ Rovigo)* Ruben RICCIOLI (Mantovani Lazio)* Edoardo RUFFOLO (BancaMonteParma Crociati) Leonardo SARTO (Petrarca Padova)* Michele VISENTIN (Benetton Treviso)* Guglielmo ZANINI (Benetton Treviso)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” non considerati per infortunio: Maurizio ALUIGI (Cammi Calvisano)*, Matteo APPIANI (Cammi Calvisano)*, Jacopo BOCCHI (Benetton Treviso)*, Cristian CERIONI (MPS Viadana), Augusto COSULICH (Benetton Treviso)*, Alvise FARAON (Benetton Treviso)*, Alessandro FURIA (Petrarca Padova)*, Marco FUSER (Benetton Treviso)*, Filippo GEROSA (HBS GranDucato Parma)*, Piermaria LESO (Petrarca Padova)*, Alessandro TARTAGLIA (Mantovani Lazio)* nota: Pietro CECCARELLI (Mantovani Lazio) ha rifiutato la convocazione con la Nazionale Italiana U20 per motivi scolastici. Calendario “Junior World Championship Italy 2011” – Girone A I giornata – 10.06.11 – ore 20.10 – Stadio Monigo - Treviso Italia v Nuova Zelanda II giornata – 14.06.11 – ore 20.10 - Stadio Battaglini – Rovigo Italia v Argentina III giornata – 18.06.11 – ore 18.10 – Stadio Monigo – Treviso Italia v Galles

Condividi Facebook Twitter Whatsapp