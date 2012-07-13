MONDIALI UNIVERSITARI 7S, A BRIVE LE AZZURRE SONO DI BRONZO
di Redazione
13/07/2012
MONDIALI UNIVERSITARI 7S, A BRIVE LE AZZURRE SONO DI BRONZO GLI AZZURRI SUPERANO IL KENYA MA NELLA FINALE PLATE CEDONO AL CILE Brive (Francia) – La Nazionale femminile universitaria di rugby a sette conquista la medaglia di bronzo ai Mondiali di specialità di Brive, conquistando un posto prezioso sul gradino più basso del podio dopo tre giorni di gare. Le Azzurre universitarie di Andrea Di Giandomenico, in corsa sino a questa mattina per il titolo iridato, cedono in semifinale contro una Gran Bretagna troppo forte ed in odore di medaglia d’oro (la finale questa sera alle 19.30 contro la Francia) ma nella gara che vale un posto sul podio piegano la resistenza del Giappone per 19-14, festeggiando un bronzo meritatissimo. Chiude invece lontano dalla zona-medaglie, in sesta posizione, l’Italia maschile che dopo aver superato nelle semifinali del Plate il Kenya per 10-7 è stata sconfitta di misura 12-10 dal Cile nella finale che dava il successo nella parte centrale del tabellone.
