Montepaschi Viadana a Swansea per riscattare la sconfitta di Reggio Emilia.

di Redazione 17/12/2009

Neppure il tempo di rifiatare per la Montepaschi Viadana di Franco Bernini è già si prospetta la “ rivincita” in Heineken Cup contro il super team degli Ospreys che al “ Giglio” di Reggio Emilia ha impartito una sonora lezione di rugby ai gialloneri autori di un match, va detto, al di sotto delle proprie possibilità. Abbiamo fatto una brutta figura – chiosa Bernini – ed il primo a prenderne le responsabilità sono proprio io perché non sono riuscito a trasmettere lo spirito e l’ attitudine giusta alla squadra per affrontare avversari di tale caratura. Sono convinto che in Galles sapremo giocare una gara diversa, più concreta che elimini il più possibile tutte le situazioni in cui siamo colpevolmente mancati, difesa e gestione dei punti di incontro in primis. Nel Viadana cambierà qualche cosa a livello di formazione, innanzi tutto perché saranno fuori per infortunio il pilone Luca Redolfini (rottura della cartilagine intercostale), l’ estremo Craig Clare (contusione alla spalla destra) ed il pilone Miguel Alonso (stiramento al braccio destro). Per contro sono recuperati in prima linea Mattia Cagna e Luigi Milani e nei tre quarti Matt Harvey. Farò del turn over – continua il coach viadanese – in terza linea inserendo Aaron Persico a flanker, in mediana Michael Wilson prenderà il posto di Andrea Brancoli mentre all’ ala lascerò a riposo Kaine Robertson e farò partire Sepe. Intendo creare una cerniera difensiva soprattutto nei centri che non lasci passare gli avversari come è successo a Reggio dove abbiamo preso quattro mete su breack centrali degli avversari. Se dovranno marcare saranno costretti a farlo al largo, dopo diverse fasi, noi dovremo fare la partita attorno ai raggruppamenti con il massimo della concentrazione”. Al Liberty Stadium di Swansee per il match di sabato 19 dicembre (kick off 14:30 locali) saranno messi in vendita biglietti al prezzo popolare di 5 sterline, un incentivo per superare gli ottomila del “Giglio”. Per il Viadana è la prima volta a Swansea nello splendido impianto che ospita gli Ospreys, ma la squadra giallonera non è nuova alle trasferte in quella zona del Galles, 5 anni fa, in Challenge Cup i viadanesi fecero visita al Neath, uno dei due Club assieme allo Swansea, che poi confluirono nella franchigia degli Ospreys.

