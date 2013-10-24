MORETTI: &quot;CONTRO VIADANA SEMPRE SFIDE DIFFICILI&quot;

Home Senza categoria MORETTI: "CONTRO VIADANA SEMPRE SFIDE DIFFICILI"

di Redazione 24/10/2013

Dopo due turni di Trofeo Eccellenza,riprende il massimo campionato di rugby, e il Petrarca ospita SABATO 26 ottobre al "Centro Geremia" della Guizza

(ore 16, arbitro Blessano di Treviso) il Viadana per la quarta giornata di andata.

"Contro Viadana è sempre una partita difficile", spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti, "anche se giochiamo in casa, loro vengono

effettivamente da due sconfitte pesanti in Challenge Cup, ma sono state due partite che hanno dato ai nostri avversari la possibilità di fare

esperienza, e sicuramente questo tornerà utile per il campionato italiano. Viadana è una squadra 'ruvida' davanti, e con ottime individualità nei

trequarti. Sappiamo che dovremo essere fisici e molto disciplinati sia con l'arbitro sia tatticamente, questo anche ripensando alle due partite della

scorsa stagione, che si sono decise negli ultimi minuti e purtroppo a nostro sfavore.Il Petrarca di quest'anno è sì una squadra giovane, ma con

grandi ambizioni. Per vincere questa partita dovremo perciò essere umili e determinati,

entrando in campo con la consapevolezza che ci stiamo giocando un posto per i playoff indipendentemente dall'avversario di turno.

La probabile formazione: Cerioni, Casalini, Favaro, Bertetti, Rossi, Menniti-Ippolito, Francescato, Sarto, Nostran, Conforti, Mainardi, Berton, Leso,

Delfino, Furia

a disposizione: Jordaan, Bellini, Billot, Targa, Caporello, Mercanti, Novak.







